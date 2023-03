Dia Mundial do Backup: 5 serviços Cloud gratuitos em 2023

Celebra-se hoje, dia 31 de março, o Dia Mundial do Backup e para assinalar a data trazemos uma lista de 5 serviços Cloud que permitem fazer cópias de segurança, com espaço gratuito.

A solução da Google é uma das mais populares e que oferece, principalmente, grande praticidade na utilização. Tem 15 GB de espaço gratuito na cloud que oferece e é partilhado entre os vários serviços (o que poderá ser uma desvantagem para quem tem muitos vídeos ou fotos no Google Fotos).

As suas apps colaborativas como o Google Docs, por exemplo, são uma vantagem acrescida para os utilizadores. Faz ainda o backup de email.

Para aumentar o espaço disponível, o utilizador terá que comprar um plano do Google One desde 19,99 € por ano, que pode ser partilhado com outras pessoas da família.

A Microsoft tem também o seu serviço de cloud gratuito que oferece 5 GB. Tanto o Google Drive quanto o OneDrive são soluções perfeitas para usar em conjunto, ficando assim o utilizador com 20 GB gratuitos. Isto considerando que muitos utilizadores do Windows são também utilizadores dos serviços Google. Assim, sem grande esforço, podem usufruir destas vantagens.

Além das vantagens de armazenamento, ainda permite trabalhar com o conteúdo do Office, gravando tudo na cloud e retomar o trabalho em qualquer dispositivo.

O utilizador poderá aumentar o armazenamento da cloud desde 100 GB, para uma pessoa, a partir de 20 €/ano.

O serviço Mega já ofereceu 50 GB gratuitos de armazenamento na Cloud, mas agora só oferece 20 GB. Ainda assim, continua a ser uma das opções que mais armazenamento oferece sem se pagar. Está disponível para as principais plataformas, como Windows, Mac, Linux e também tem aplicações móveis para Android e iOS.

O acesso ao serviço e a partilha de ficheiros, por exemplo, poderão ser encriptados através de password e Mega garante a proteção encriptação de ponta a ponta.

Este plano gratuito está disponível com 20 GB para sempre, mas o utilizador ainda pode optar por um dos planos pagos desde 4,99€/mês para 400 GB e 1TB para transferências.

O pCloud intitula-se como o "armazenamento na nuvem mais seguro da Europa", com servidores localizados na UE e criptografia TLS/SSL. É serviço Cloud no verdadeiro sentido da palavra. Ou seja, em vez de se tratar de um serviço de sincronização de pastas, como é o Dropbox ou o Mega, trata-se de um serviço onde acede diretamente ao conteúdo na Cloud a partir de uma partição virtual, sem necessidade de o ter disponível localmente.

Poderão usufruir gratuitamente de 10 GB gratuitos, mas existem depois planos de subscrição desde os 44,99 € /ano para 500 GB.

A versão gratuita do kDrive oferece 15 GB de armazenamento para sempre, estando disponível no browser, Android, iOS, macOS, Windows e Linux.

Tal como as outras opções, também este permite colaboração em documentos, permite fazer backup de todos e vídeos a partir do smartphone e até permite digitalizar documentos.

As versões pagas estão disponíveis em pacotes de 1mês, 1, 2 e 3 anos, desde 5,54 €/m, para 2TB.

Que outros serviços de Cloud utilizam para fazer Backup?