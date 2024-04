Tesla mostra pela primeira vez o seu serviço de transporte semelhante ao da Uber

A Tesla mostrou uma antevisão de uma futura funcionalidade de "ride-hailing" na sua aplicação, antes da apresentação do robotáxi em agosto. A empresa lançou mock-ups da futura funcionalidade, que mostram a capacidade de "convocar" uma viagem a partir da sua app.

Imagens mostram uma funcionalidade semelhante à da Uber

A empresa não ofereceu muitos detalhes sobre como funcionaria, mas as imagens mostram uma funcionalidade semelhante à da Uber, com a capacidade de definir remotamente a temperatura do carro antes de sua chegada. O CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou no início deste mês que a empresa revelaria os seus robotáxis há muito prometidos em agosto.

A Tesla está a prometer um serviço de ride-hailing autónomo há anos, com Musk a prometer que o robotáxi da empresa começaria a transportar os passageiros em 2019. Por enquanto, não está claro quando este serviço pode ser lançado.

Estamos atualmente a trabalhar na funcionalidade de ride-hailing que estará disponível no futuro. Acreditamos que a experiência do software da Tesla é a melhor em todos os nossos produtos e planeamos incorporar perfeitamente o ride-hailing na aplicação.

Escreveu a empresa no seu último relatório de lucros.

Tesla teve a sua perda mais acentuada em mais de 10 anos

A atualização foi partilhada no relatório de lucros do primeiro trimestre de 2024 da Tesla. A fabricante relatou um declínio na receita de 9% em relação ao ano passado, a sua perda mais acentuada em mais de uma década.

Durante uma chamada com investidores, Musk sugeriu que o serviço de ride-hailing, ao qual chamou de “Cyber Cab”, funcionaria como “alguma combinação de Airbnb e Uber”, para que os proprietários de Teslas pudessem optar por tornar os seus veículos parte do serviço.

Haverá um certo número de carros que a própria Tesla possui e opera na rota. Haverá um conjunto de carros que são propriedade do utilizador final, mas que este pode adicionar ou subtrair à rota sempre que quiser. E pode decidir se quer que o carro seja utilizado apenas por amigos e familiares, ou apenas por utilizadores com cinco estrelas, ou por qualquer pessoa.

Disse Musk.

