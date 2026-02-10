Energia hídrica dispara depois de semanas de chuvas intensas

Conforme avançado pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN), "a tecnologia hídrica liderou a produção de eletricidade no mês de janeiro", em Portugal, num mês em que as renováveis garantiram 80,7% da geração total.

O mais recente boletim de eletricidade renovável divulgado pela APREN mostra que entre 1 e 31 de janeiro foram gerados 4420 gigawatts-hora (GWh) de origem renovável, de um total de 5479 GWh produzidos, em Portugal continental.

Assim, as energias renováveis garantiram 80,7% da eletricidade produzida no país, em janeiro, marcando o melhor registo desde abril de 2025, mês marcado pelo apagão na Península Ibérica.

Num contexto meteorológico particularmente favorável, a energia hídrica representou 36,8% do total, seguida da eólica, com 35,2%. A solar contribuiu com apenas 4,4%.

Portugal em destaque no panorama europeu

Entre os países europeus analisados em termos de energia renovável, o desempenho português permitiu que o país subisse do quarto para o segundo lugar, com 80,7% de incorporação renovável, apenas atrás da Noruega (96,3%) e à frente da Dinamarca (78,8%).

Portugal destacou-se no panorama europeu no arranque do ano.

Disse a APREN.

Menos importações de energia e poupança acumulada

Segundo a APREN, o aumento da produção renovável permitiu responder à subida da procura com baixa dependência do exterior.

De facto, as importações limitaram-se a 5,6% do consumo, num mês em que a geração nacional assegurou a quase totalidade das necessidades do sistema elétrico.

Relativamente ao impacto económico, o preço médio horário no mercado ibérico (MIBEL), em Portugal, fixou-se em 71 euros por megawatt-hora (MWh), uma queda de 26,6% face a janeiro de 2025.

A APREN estima ainda que a elevada incorporação de renováveis tenha permitido, só em janeiro, uma poupança acumulada de cerca de 703 milhões de euros, quando comparada com a produção a partir de centrais de ciclo combinado a gás natural.