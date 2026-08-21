O avanço da IA continua a surpreender e a levantar sérias preocupações no setor tecnológico. A Anthropic desenvolveu um novo modelo que supera as capacidades do conhecido Mythos 5, mas tomou a decisão de mantê-lo à porta fechada para evitar riscos de segurança desnecessários.

O poder oculto do misterioso Model 2

Conhecido provisoriamente como Model 2, este sistema foi revelado num documento interno focado na avaliação de riscos. A empresa admite que esta versão apresenta melhorias notáveis face às soluções anteriores em tarefas cruciais, embora não represente um salto geracional disruptivo face ao patamar já alcançado pelos seus sistemas de topo.

A tecnológica confirmou que não existem planos para disponibilizar o Model 2 ao público no curto prazo. Por não ter passado por toda a bateria habitual de testes de validação pré-lançamento, a equipa prefere limitar o seu alcance a experiências estritamente controladas.

Anthropic recusa-se a lançá-la ao público

Atualmente, tanto o Mythos 5 como o Model 2 funcionam de forma intensiva nos bastidores da empresa. O seu uso foca-se no desenvolvimento de código, na geração de conjuntos de dados e no suporte a agentes autónomos essenciais para a operação técnica da organização.

Embora o receio em torno do desalinhamento da inteligência artificial continue presente no setor, as avaliações preliminares apontam para uma probabilidade reduzida de comportamentos danosos. O risco de impactos catastróficos com estas tecnologias é considerado baixo nas condições atuais de isolamento.

Porque é que esta tecnologia é tão perigosa?

Ao contrário dos chatbots convencionais focados em conversação, a arquitetura por detrás desta família de modelos destaca-se pela capacidade avançada de analisar sistemas completos e código complexo. A tecnologia consegue compreender a lógica profunda de um sistema operativo e antecipar falhas estruturais com grande precisão.

Este nível de raciocínio permite detetar vulnerabilidades de segurança do tipo zero-day antes de serem conhecidas. Contudo, essa mesma capacidade de encontrar e explorar falhas pode transformar-se numa ferramenta de ataque sem precedentes caso caia nas mãos erradas, justificando a extrema cautela na sua retenção.