Elon Musk sugere fusão histórica entre a Tesla e a SpaceX

Durante a apresentação de resultados do segundo trimestre de 2026, Elon Musk sugeriu uma possível fusão entre a Tesla e a SpaceX e destacou a crescente colaboração tecnológica entre as duas empresas.

Uma sobreposição tecnológica cada vez maior

Durante a chamada financeira, Colin Rusch, analista da Wells Fargo, questionou se haveria sinergias futuras numa eventual união corporativa. Elon Musk não rejeitou o cenário. Pelo contrário, destacou as parcerias em curso, focando-se no projeto Terafab, que descreveu como uma iniciativa gigantesca.

No entanto, o empresário recuou ligeiramente, lembrando que debates sobre fusões exigem processos formais e não podem ser detalhados numa apresentação de resultados.

Esta escolha cuidadosa de palavras indica que o tema está em cima da mesa, tendo a questão sido encaminhada para o conselho geral da Tesla, Brandon Ehrhart. Assim, as decisões futuras dependerão sempre de processos formais e rigorosos.

O acordo de cooperação entre Tesla e SpaceX já está em vigor

Brandon Ehrhart confirmou a forte ligação operacional entre as duas marcas. O conselho geral relembrou que a Tesla e a SpaceX aprofundaram a sua relação através de um investimento estratégico e de um acordo de cooperação estrutural.

Documentos financeiros revelam que este entendimento define as bases para o desenvolvimento da Terafab.

Adicionalmente, foi tornado público que a Tesla converteu um investimento de 2 mil milhões de dólares na xAI em ações da SpaceX, enquanto a SpaceX e a xAI adquiriram cerca de 650 milhões de dólares em bens e serviços à fabricante de automóveis em 2025.

A convergência dos projetos de Elon Musk

O líder das empresas enumerou os pontos de contacto tecnológico que justificam esta aproximação. A inteligência artificial (IA) Grok, da xAI, está a ser integrada nos automóveis da Tesla e a apoiar o desenvolvimento do robô Optimus.

Por sua vez, a rede de satélites Starlink será incorporada no Cybercab e em todos os veículos da marca para assegurar conectividade contínua, evitando falhas de rede em áreas isoladas.

Finalmente, a Terafab surge como um elemento essencial e partilhado, sem o qual a produção em escala do Optimus seria inviável, garantindo assim a viabilidade dos robôs humanoides.

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