RuneScape: Dragonwilds chega às consolas com lançamento no Xbox Game Pass

O universo survival de RuneScape está prestes a dar um passo importante. Isto porque a Jagex anunciou que RuneScape: Dragonwilds estará disponível desde o primeiro dia no Xbox Game Pass.

Efetivamente, a Jagex prepara-se para celebrar o lançamento de RuneScape: Dragonwilds com honras de aparecer no Xbox Game Pass a partir do seu lançamento, permitindo aos subscritores do serviço experimentar gratuitamente este seu novo RPG de sobrevivência a partir de 15 de setembro de 2026, data marcada para o lançamento da versão 1.0.

Depois de conquistar mais de um milhão de jogadores durante o período de Acesso Antecipado, Dragonwilds prepara-se agora para abandonar o PC e chegar pela primeira vez às consolas. O lançamento será simultâneo no PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Nintendo Switch 2, com suporte para crossplay, permitindo que jogadores de diferentes plataformas partilhem a mesma aventura.

Ambientado no continente desconhecido de Ashenfall, RuneScape: Dragonwilds combina sobrevivência, construção, exploração e elementos de RPG com a identidade do conhecido MMORPG. Os jogadores podem aventurar-se a solo ou juntar-se a até três amigos para explorar uma terra devastada por magia selvagem e habitada por criaturas perigosas.

A sobrevivência passa por recolher recursos, construir abrigos, fabricar equipamentos, desenvolver habilidades e dominar uma das características mais particulares do jogo: a magia. A energia de Anima presente em Ashenfall permite, por exemplo, invocar um machado espectral para derrubar árvores instantaneamente, criar formas mágicas de escapar ao perigo ou até transformar ossos em pêssegos.

A criatividade não serve apenas para combater, mas também para tornar a exploração e a construção mais interessantes.

Naturalmente, os dragões são uma das maiores ameaças. Ao longo da aventura, será necessário evoluir o personagem, preparar poções, fabricar armas e enfrentar inimigos cada vez mais poderosos, numa jornada que culminará no confronto com Kuldra, a Rainha Dragão Devoradora de Deuses.

O lançamento da versão 1.0 representa também o culminar da chamada Saga de Kuldra, com a atualização Scorned Wilderness a introduzir o confronto final com a Rainha Dragão. No entanto, a Jagex já deixou claro que este não será o fim de Dragonwilds. O estúdio pretende continuar a expandir Ashenfall durante vários anos, com novas regiões, habilidades, missões, inimigos, bosses e recompensas.

Esta evolução é particularmente interessante porque Dragonwilds tem sido desenvolvido com forte participação da comunidade. Durante o Acesso Antecipado, o feedback dos jogadores influenciou diretamente o roadmap e levou à introdução de novas funcionalidades e conteúdos. A própria Jagex considera o lançamento da versão 1.0 apenas mais uma etapa na evolução de um mundo que continuará a crescer.

Para os jogadores de Xbox, a proposta torna-se ainda mais apelativa: RuneScape: Dragonwilds estará disponível day one no Xbox Game Pass, enquanto os restantes jogadores poderão encontrá-lo no PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2 a partir de 15 de setembro.

Com uma forte componente cooperativa, um mundo de fantasia inspirado no universo de RuneScape e uma mistura pouco habitual de sobrevivência e magia, Dragonwilds prepara-se assim para tentar conquistar não apenas os fãs de longa data da franquia, mas também um novo público. E, desta vez, os dragões de Ashenfall estarão à espera de jogadores em praticamente todas as plataformas.