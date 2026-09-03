Renault 5 E-Tech Elétrico recebe novas versões para oferecer até 430 km de autonomia

Já estão abertas as encomendas para a nova gama do Renault 5 E-Tech Elétrico, com preços a partir dos 24.900 euros. Tanto a versão Autonomia Urbana de 40 kWh, como a versão Autonomia Conforto de 52 kWh, beneficiam de melhorias técnicas e aerodinâmicas para atingir novas autonomias WLTP de até 315 e 430 km, respetivamente.

Maior autonomia para as versões existentes

O Renault 5 E-Tech elétrico é agora ainda mais versátil. Ambas as opções de bateria, a Autonomia Urbana de 40 kWh e a Autonomia Conforto de 52 kWh, ganham uma maior autonomia, graças a melhorias aerodinâmicas, como carroçaria mais baixa e novos espelhos retrovisores, e à eletrónica otimizada da bateria.

A bateria de 40 kWh Autonomia Urbana, disponível nas versões Evolution e Techno e combinada com um motor de 90 kW (120 cv), atinge agora uma autonomia WLTP de até 315 km, em comparação com os 312 km anteriores.

Por sua vez, a bateria de 52 kW Autonomia Conforto, disponível nas versões Evolution, Techno, Iconic Cinq e Roland-Garros e combinada com um motor de 110 kW (150 cv), atinge agora uma autonomia WLTP de até 430 km, em comparação com os anteriores 410 km.

Os preços do Renault 5 E-Tech Elétrico, nas versões Autonomia Urbana de 40 kWh e Autonomia Conforto de 52 kWh, começam em 27.740 euros e 31.240 euros, respetivamente, para o acabamento Evolution.

Uma versão Five otimizada

Ainda disponível na configuração de 95 cv/40 kW, o atual modelo Five, de entrada de gama, vai tornar-se mais potente, mais eficiente e mais versátil dentro de apenas algumas semanas.

Está previsto que substitua o seu atual sistema de propulsão por um novo motor compacto e leve de 80 kW/110 cv, da mesma família do Twingo E-Tech elétrico.

Será alimentado por uma bateria LFP (fosfato de lítio-ferro), de 36,5 kWh, com tecnologia cell-to-pack, concebida para otimizar a densidade energética, em relação ao seu tamanho e peso.

O resultado é uma autonomia WLTP de até 305 km, sem comprometer o desempenho, uma vez que a aceleração de 0 a 50 km/h demora apenas 3,5 segundos, proporcionando uma experiência de condução ágil e agradável.

A par do carregador de bordo de CA, de 6,6 kW, a nova versão "Five" do Renault 5 E-Tech elétrico será fornecida de série com um carregador de CC de 80 kW, permitindo a utilização de pontos de carregamento rápido.

Novas cores de Renault 5 e opções de personalização

Em termos de cores e materiais, a nova gama Renault 5 E-Tech elétrico vai ganhar uma nova cor de carroçaria, o Vermelho Flamme, dentro de algumas semanas. Este novo tom estará disponível da versão Five à Iconic Cinq, a par do Cinzento Shiste, associado a toda a gama.

Para estas duas cores e para as restantes estarão disponíveis novas opções de personalização, incluindo um teto na cor Preto Estrela e uma linha de teto em "Red" ou "Warm Titanium".

As jantes "Techno" estão disponíveis com um acabamento opcional em "Gold", enquanto os novos stickers para o tejadilho e as portas dianteiras "Vibrant5" e "Hyper5" estarão brevemente disponíveis no configurador.

Por fim, os estofos da versão Iconic são agora em azul mesclado, em vez de amarelo mesclado.

Tecnologia para simplificar o dia a dia

O Renault 5 E-Tech elétrico ganha novos equipamentos tecnológicos:

Um sistema e-call compatível com 4G;

compatível com 4G; Um carregador sem fios magnético e refrigerado (Qi2) que recupera até 50% da bateria do smartphone numa hora;

e refrigerado (Qi2) que recupera até 50% da bateria do smartphone numa hora; O novo modo de condução "Smart", que substitui o "MySense" e alterna automaticamente entre Eco, Comfort e Sport.

O botão "Multi-Sense" saiu do volante, mas as mudanças manuais continuam disponíveis no ecrã OpenR Link ou por comando de voz.

O modelo inclui ainda 2 GB de dados mensais durante três anos (ou pela duração de contratos Mobilize Financial Services), suficientes para até 40 horas de música ou três horas de vídeo em streaming.

Por fim, chega o assistente de Inteligência Artificial da Google, o Gemini, via atualização over-the-air, substituindo o Google Assistant com uma interação mais natural e conversacional, permitindo interromper o assistente ou mudar de idioma a qualquer momento.

A nova gama Renault 5 E-Tech Elétrico vai estar em exposição, no Salão Automóvel de Paris de 2026, entre os dias 12 e 18 de outubro.