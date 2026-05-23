“Saldos de outro nível” chegam à PlayStation Store

O bom tempo parece estar a chegar e nada como celebrar o momento com a aquisição de um jogo que sempre quisemos a preço mais acessível, certo Pois bem, a Sony Playstation encontra-se com uma iniciativa promocional na Playstation Store denominada de “Saldos de outro nível”.

As promoções são sempre bem-vindas, certo? Acredito que sim e a Sony Playstation também continua a acreditar e é por isso mesmo que com muita regularidade (tal como outros players no mercado) lança iniciativas promocionais que permitem aos jogadores, a aquisição de jogos e outros tipos de produtos / serviços a preços bem convidativos.

E é precisamente nesse sentido que chegaram ao mercado, os "Saldos de outro Nível".

Com efeito, a Sony anunciou recentemente a chegada dos "Saldos de outro nível" à PlayStation Store. Uma campanha promocional que permite aos jogadores o acesso a uma nova seleção de grandes conteúdos digitais para a PlayStation 5 e para a PlayStation 4 com descontos que vão até aos 75%, e que estarão disponíveis até ao próximo dia 27 de maio.

Entre as ofertas disponíveis, destacam-se as seguintes:

Como podem facilmente analisar, existem jogos para vários gostos em promoção e certamente que não será muito difícil encontrar um ou outro que gostariam de ter na vossa colecção.

De relembrar que os jogadores da PlayStation podem usufruir destas e de outras ofertas através das opções de compra disponíveis na PlayStation Store, adicionando fundos à sua carteira de forma online, através de um cartão de crédito, ou recorrendo à compra segura dos Cartões Presente PlayStation nos pontos de venda habituais, com os quais podem carregar fundos na sua carteira digital.

Tal como podem ver também pelas nossas análises, tratam-se de jogos que, de certa forma, se distinguiram e nos agradaram bastante, pelo que com alguma margem de confiança poderemos dizer que podem bem vir a ser aquisições bastante interessantes para quem estiver interessado.