Xiaomi humilha todos e o seu SUV elétrico bate recorde absoluto em Nürburgring

Depois de dominar nos smartphones, a Xiaomi voltou-se para os carros elétricos e o sucesso já todos conhecem. Bateu a concorrência com as suas propostas e agpra parece ter atingidp mais um objetivo único. Humilhou todos os concorrentes e o seu SUV elétrico bate recorde absoluto em Nürburgring.

SUV elétrico da Xiaomi bate recorde em Nürburgring

A Xiaomi acaba de bater mais um recorde na conhecida pista de Nürburgring. O seu SUV desportivo, o YU7 GT, completou uma volta no Nordschleife em tempo recorde. Com isto, tornou-se o SUV mais rápido a enfrentar esta pista, conseguindo bater toda a concorrência e marcas bem conhecidas.

Se alguém dissesse há vinte anos que uma empresa fabricante de telemóveis derrotaria os fabricantes de automóveis alemães no Nürburgring, isso pareceria impossível. Esse cenário tornou-se agora uma realidade. A Xiaomi acaba de estabelecer um recorde neste famoso circuito. Com um tempo de 7 minutos, 22 segundos e 755 milissegundos registado a 2 de abril, o YU7 GT tornou-se o SUV mais rápido da história nesta pista.

Uma versão extrema do SUV YU7, o YU7 GT deve o seu desempenho extremo à sua potência elevda. Apesar de ter apenas dois motores elétricos, estes desenvolvem 1.003 cv. Esta é potência suficiente para ir dos 0 aos 100 km/h em 2,9 segundos, antes de atingir uma velocidade máxima de 300 km/h. Por isso, está entre os SUV mais rápidos do mundo. Também não desilude nas curvas, como evidenciado pelo seu tempo em Nürburgring.

YU7 GT deixou toda a concorrência a mais de 13 segundos

Isto irá certamente restaurar a reputação da Xiaomi, que foi recentemente superada pelo Porsche Taycan, estabelecendo um recorde em todas as categorias. Entretanto, o Xiaomi YU7 GT está claramente na liderança entre os SUV, com o Audi RSQ8 e o Porsche Cayenne GT Turbo a registarem 7:36.698 e 7:38.925, respetivamente. O YU7 GT colocou-se com mais de 13 segundos de vantagem sobre a concorrência!

De referir que o SUV chinês estava equipado com o pacote Track Package. Este pacote melhora a agilidade do veículo reduzindo o seu peso. A Xiaomi acrescenta ainda que esta é a primeira vez que um recorde em Nürburgring é estabelecido por um piloto chinês, neste caso, Ren Zhoucan. As prestações são impressionantes, mesmo com a Porsche a preparar o seu regresso com o Cayenne elétrico, com 1.156 cv na versão Turbo S.

Importa recordar que o Xiaomi YU7 GT está equipado com uma bateria de 101,7 kWh, que lhe confere uma autonomia de 705 km no ciclo chinês CLTC. Ao contrário dos modelos SU7 e YU7 de entrada de gama, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2027. A sua chegada à Europa ainda não foi confirmada.