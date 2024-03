Estas são as estreias de filmes e séries na Netflix para abril

Entrámos na primavera, mas o sol ainda só se fez ver poucas vezes, estando de volta a chuva e, nalgumas regiões, a neve. Ainda sabe bem o sofá com a lareira e uma manta, sempre na companhia da Netflix. Vamos então conhecer as estreias na popular plataforma de streaming para o mês de abril.

Para este novo mês, há diversas novidades na Netflix. Estas estreias são divulgadas pela Netflix Portugal, no entanto poderá haver outras aqui não mencionadas.

Dia 1 - O Sexo e a Cidade T1 a T6

Esta popular e intemporal série, que nos faz apaixonar por Nova Iorque enquando vivemos os dramas e alegrias das quatro inseparáveis amigas, vai estrear na Netflix no dia 1 de abril.

O Sexo e a Cidade

Dia 1 - O Paciente Inglês

O filme de 1996 vai também estrear na plataforma de streaming no dia 1 do próximo mês.

Dia 1 - A Lista de Schindler

Este é outro clássico que vai poder ver na Netflix a partir do dia 1 de abril.

Dia 2 - Manchester City: Glória a Triplicar

Esta série documental revive a época de 2022-23, na qual o Manchester City FC bateu recordes e conseguiu conquistar o triplete.

Pode ver este documentário no dia 2 do próximo mês.

Manchester City: Glória a Triplicar

Dia 4 - Ripley

Um vigarista é atraído para um mundo de riqueza e privilégio depois de aceitar um trabalho em Itália. Mas para ter a vida que quer, ele tem que criar uma rede de mentiras.

Pode ver esta série a partir do dia 4 de abril.

Ripley

Dia 4 - O Fabricante de Lágrimas

Adotados pela mesma família após uma infância difícil num orfanato, Nica e Rigel sentem crescer entre eles sentimentos tão inesperados como irresistíveis.

Dia 4 de abril é a data de estreia deste filme Netflix.

O Fabricante de Lágrimas

Dia 5 - A Grande Entrevista

Inspirado em eventos reais, este drama de ficção mostra como as mulheres do programa de Newsnight conseguiram assegurar a polémica entrevista do príncipe Andrew.

Pode ver este filme a partir do dia 5.

A Grande Entrevista

Dia 5 - Parasyte: Cinza

Quando parasitas não identificados invadem violentamente hospedeiros humanos e tomam o poder, a humanidade deve unir-se para combater a ameaça crescente.

Pode ver esta série a partir do dia 5.

Parasyte: Cinza

Dia 10 - O Sequestro do Voo 601

Um avião é sequestrado e duas hospedeiras têm de levar a melhor sobre os sequestradores enquanto as negociações decorrem em terra e no ar.

Esta série, que é baseada em factos reais, estreia no dia 10 de abril.

O Sequestro do Voo 601

Dia 10 - Rocketman

Em desintoxicação, a estrela pop Elton John recorda as suas origens humildes, temas intemporais e momentos de inspiração e excesso.

Pode ver este filme baseado na história verdadeira do artista também no dia 10.

Rocketman

Dia 12 - Paredes-Meias

Valentina é uma jovem pianista a começar de novo e o vizinho David é um criador de jogos que detesta barulho. A unil-os está uma parede fina que os separa.

Pode ver este filme a partir do dia 12 de abril.

Paredes-Meias

Dia 14 - Dune-Duna

Decidido a salvaguardar o futuro do seu povo, um jovem viaja até um planeta perigoso e rico em recursos, onde forças malévolas o impelem rumo a um destino ominoso.

Dia 14 é a data de estreia deste filme.

Dune Duna

Dia 16 - Steve Jobs

O filme sobre o saudoso fundador e ex-CEO da Apple vai para o ar no dia 16.

Dia 16 - Lost In Translation: O Mundo é um Lugar Estranho

Este clássico de 2003 também vai estrear na plataforma de streaming no dia 16 de abril.

Dia 16 - Lady Bird

Uma adolescente destemida que vive em Sacramento, na Califórnia, lida com os desafios do amor, da família e da autodescoberta enquanto sonha com um futuro longe dali.

Este filme estreia na Netflix no dia 16 do próximo mês.

Lady Bird

Dia 17 - The Circle T6

Estatuto e estratégia colidem nesta experiência social e concurso em que os concorrentes online namoram, fazem amizades e enganam para ganhar 100 mil dólares.

A sexta temporada de The Circle tem estreia marcada para o dia 17 de abril.

The Circle

Dia 17 - Planeta Vivo

Esta série fantástica sobre a natureza, narrada por Cate Blanchett, explora a inteligência, capacidade inventiva e interligação da vida no nosso planeta.

Pode ver este documentário a partir do dia 17.

Planeta Vivo

Dia 17 - Batman

Enquanto persegue um assassino, Batman fica a conhecer o submundo de Gotham City, que pode estar mais ligado à elite governante do que ele alguma vez imaginou.

Pode ver este filme a partir do dia 17 de abril.

Batman

Dia 19 - Rebel Moon - Parte 2: A Scargiver

Os rebeldes preparam-se para a batalha contra as implacáveis forças do Mundo-Mãe. Um momento crucial em que se forjam laços inquebráveis, surgem heróis e se criam lendas.

Este filme vai para o ar no dia 19 de abril.

Rebel Moon - Parte 2: A Scargiver

Dia 22 - Crepúsculo

Bella Swan vai viver com o pai e começa a frequentar uma escola nova, onde conhece Edward, um colega misterioso que é um vampiro há 108 anos.

Pode ver esta saga a partir do dia 22.

Crepúsculo

Dia 25 - City Hunter

Tão mortífero como sedutor, o detetive privado Ryo Saeba aceita com relutância aliar-se à irmã do ser malogrado parceiro para investigar a morte deste.

Este filme Netflix tem estreia marcada para o dia 25 de abril.

City Hunter

Dia 25 - Dead Boy Detectives

Dois fantasmas adolescentes colaboram com uma médium a deslindar mistérios para a sua clientela sobrenatural, mas uma bruxa poderosa vem complicar-lhes os planos.

Dia 25 é a data de estreia desta série.

Dead Boy Detectives

Vai ver alguma destas estreias na Netflix?