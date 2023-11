E Porque Hoje é Sexta

Um dia, Salazar tinha agendada uma visita a uma escola primária. Antes da sua chegada, a professora, muito preocupada, instruiu todos os alunos para que não houvesse nenhum percalço. Assim, foi dizendo:

- Meus meninos, se o professor Salazar vos perguntar qual a vossa religião, devem dizer que são católicos. Se vos perguntar qual o vosso partido, devem dizer que são salazaristas convictos.

Chegada a hora da visita, Salazar vai passando por entre as carteiras dos alunos. Chega perto do menino Carlinhos e pergunta:

- Meu menino, então qual é a tua religião?

- Sou católico. - respondeu Carlinhos.

- Muito bem! Então, e qual é o teu partido, meu filho?

- Sou salazarista convicto!

Satisfeito, Salazar chega ou pé do menino Zézinho e faz-lhe as mesmas perguntas. O Zézinho responde tal e qual como a professora tinha ensinado. Satisfeito, Salazar continua a visita e chega ao último aluno da sala, o menino Joãozinho. Pergunta-lhe:

- Então e tu, meu menino. Qual a tua religião?

- Sou ateu! - responde-lhe Joãozinho, a fazer-se muito importante.

Salazar arregala os olhos.

- Muito bem... és ateu. E porquê meu menino?

- O meu avô era ateu, o meu pai era ateu, e eu sou ateu!

Salazar continua:

- E o teu partido, Joãozinho?

- Sou comunista!

Boquiaberto, Salazar olha para a criança.

- E porquê, meu filho?

- O meu avô era comunista, o meu pai era comunista, e eu sou comunista!

Salazar, engasgado e perplexo, pergunta:

- Meu filho... se o teu avô fosse cabrão e o teu pai filho da p**a, o que serias?

Responde prontamente o Joãozinho:

- SALAZARISTA CONVICTO!!!