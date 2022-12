Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

We Come 1 - Faithless

Faithless foi um projeto britânico de música eletrónica que mistura, basicamente, house, trip hop e trance music, sendo um dos projetos mais particulares da cena dance não só pelas criações inigualáveis, pelos vocais mórbidos e falados do rapper e vocalista Maxxi Jazz, como também pela sua longevidade (fato não muito comum em projetos de dance music).

O principal sucesso dos Faithless é a música "Insomnia" lançada em 98. Mas, outras produções também auxiliaram na manutenção do grupo por tantos anos entre os grandes da cena dance, como "God Is A DJ", "Muhammed Ali", "Why Go" e "Not Going Home" (essa, já pelo último disco do projeto, o álbum The Dance).

O projeto anunciou o fim das atividades em março de 2011, chocando os fãs pelo mundo, já que a durabilidade do projeto era mais um dos trunfos da cena dance e também pelo fato do Faithless não ter projetos com formação e característica similares na cena internacional. A mensagem de despedida foi publicada no site oficial do grupo e assinada pelo vocalista Maxi Jazz, informando aos fãs que o último espetáculo da carreira aconteceria em 8 de abril, no palco do Brixton O2 Academy, em Londres.

O comunicado de Maxxi Jaz sobre o fim do grupo trazia a seguinte informação: "após 15 anos e seis álbuns, acho que já deixamos a nossa marca coletivamente e é a hora de fechar o livro e devolvê-lo à biblioteca. Tivemos, com nossos fãs, a experiência mais inacreditável, épica e tocante, que durou muitos anos e dezenas de milhares de milhas. Felizes, nunca pensamos que isso duraria por tanto tempo"... "Quando se compõe uma canção, você sabe sempre quando ela está finalizada. Essa foi a turné para dizer ‘muito obrigado e adeus’".

O projeto contou, durante a existência da sua formação, com o rapper e vocalista Maxi Jazz, a teclista e DJ Sister Bliss, e o produtor DJ Rollo, irmão da cantora Dido (que só se tornou famosa alguns anos depois dos Faithless, onde já participava de alguns vocais do grupo, mesmo sendo desconhecida).

Os Faithless tem seis discos de estúdio lançados, sendo “The Dance”, o seu trabalho derradeiro com material inédito, lançado em 2010.

