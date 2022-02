Gráfica RTX 3050 com chip GA107 vai chegar em breve com um menor consumo de energia

Foi durante a CES 2022, no passado mês de janeiro, que a Nvidia apresentou ao mundo vários dos seus novos modelos. Entre eles a placa gráfica GeForce RTX 3050 para desktops, que chega como um modelo poderoso, mas mais básico e acessível.

E a empresa confirmou agora que irá em breve proceder à atualização desta sua nova GPU, integrando-lhe o chip GA107. E com esta alteração, as RTX 3050 atualizadas vão oferecer um menor consumo energético, um aspeto muito valorizado pelos consumidores domésticos e mineradores de criptomoedas.

Nvidia atualiza a gráfica GeForce RTX 3050

A Nvidia vai atualizar as placas gráficas que integram a linha RTX 3050 e incorporar-lhes o chip GA107. Os modelos já existentes e disponíveis nas lojas usam os chips GA106-150, os quais contam com um maior consumo de energia relativamente ao novo hardware que os irá substituir. E com esta atualização, outras mudanças vão acontecer.

A antiga versão da GPU, com GA106, traz consigo 2560 núcleos CUDA, 8 GB de memória GDDR6, interface de memória de 128bits e um TDP de 130W. Por sua vez, com a nova atualização para o chip GA107, o equipamento terá as mesmas especificações, no entanto com o menor tamanho do chip GA107, a gráfica deverá contar com um TDP menor, de 115W.

O novo chip terá sido inicialmente projetado para os equipamentos móveis, mas a alteração para as gráficas de desktop deverá garantir uma eficiência energética 10% menor do que o modelo anterior.

Mas as novidades não acabam aqui pois, segundo as informações, simultaneamente com esta atualização, a Nvidia deverá também lançar uma outra versão da GeForce RTX 3050 com apenas 4 GB de memória GDDR6. E esta nova variante poderá ser uma resposta da empresa à Radeon RX 6500 XT da rival AMD.

A Nvidia garante que as gráficas RTX 3050 com chips GA106 e GA107 são fabricadas a partir do mesmo substrato de fibra de vidro, pelo que não deverá haver problemas de compatibilidade com hardware de terceiros. No entanto, para já, ainda não há informações acerca da data de lançamento destas novidades.