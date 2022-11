Binance propõe criação de um fundo para apoiar futuras crises das moedas criptográficas

O mercado das moedas criptográficas é, de si, volátil e incerto. No entanto, as últimas semanas têm sido tensas. Por isso, e de modo a evitar e resolver colapsos futuros, a Binance propôs a criação de um fundo.

As moedas criptográficas não têm qualquer apoio governamental, pelo que este fundo poderia ser o equivalente a um seguro.

Na segunda-feira, o fundador e CEO da Cryptocurrency Binance, Changpeng Zhao, publicou no Twitter a intenção de criar "um fundo de recuperação da indústria”, para ajudar projetos que, apesar de serem fortes, poderão vir a sofrer com crises.

Tendo em conta da situação que tem assombrado a gigante FTX e as consequências que o colapso tem representado para o mercado, no geral, a Binance está a propor a criação de um fundo que asseguraria a recuperação de empresas saudáveis em caso de crise. Afinal, devido à situação da FTX, moedas como a Bitcoin e a Ethereum viram os seus valores cair abruptamente.

Embora tenha lançado a ideia, Zhao não deu quaisquer pormenores relativamente à dimensão ou o alcance do fundo, nem a forma como seria distribuído. De acordo com o Associated Press, as consequências mais amplas do colapso da FTX ainda não podem ser determinadas, por ser demasiado cedo. Contudo, há empresas a enfrentar pedidos de rescisão.

Binance pede aumento da regulamentação das moedas criptográficas

Segundo a Reuters, a par da criação de um fundo para futuros colapsos da moeda criptográfica, o CEO da Binance disse também que “precisamos de alguns regulamentos, precisamos de o fazer corretamente, precisamos de o fazer de forma estável”.

Estamos numa nova indústria, vimos na semana passada, as coisas enlouquecem na indústria.

Desabafou Zhao, não descartando o papel que a indústria precisa de desempenhar para proteger os consumidores.

Leia também: