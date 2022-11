Robôs aspiradores: sugestões já a pensar nos presentes de Natal

Sendo um ano particularmente difícil para muitas famílias, os presentes de Natal devem ser úteis e bastante ponderados. Começar a comprar com antecedência pode ajudar, ainda mais num mês de grandes promoções como é novembro. Um bom presente para a família poderá ser um robô aspirador, já que todos irão agradecer a ajuda no momento das limpezas.

Eis algumas sugestões, já a pensar nas prendas de Natal.

IMILAB V1

O IMILAB V1 é uma versão com base com depósito de lixo automático. Estes são produtos cada vez mais populares no mercado e que facilitam ainda mais a vida a qualquer pessoa. Assim, o aspirador, no fim de fazer o seu trabalho, volta à base para carregar a bateria e esvaziar o depósito.

Neste caso, o depósito do aspirador tem uma capacidade de 300 ml e o da base tem saco de 3 litros.

Mas o IMILAB V1 é também um dos que, ao aspirar, ainda passa o pano com água, para uma limpeza ainda mais profunda do chão. Estas mopas de limpeza dos aspiradores robôs são ideais para a limpeza do dia a dia, mantendo o chão sempre livre de poeiras e pequenas sujidades que se vão acumulando. O depósito de água tem capacidade de 250 ml.

O aspirador tem um poder de sucção de 2700Pa e todo o controlo de modos e mapeamento pode ser feito via app móvel. Há que considerar que faz mapeamento por andares. Com a deteção automática do tipo de piso, ao subir para uma carpete, o aspirador ainda aumenta o seu poder de sucção para uma limpeza mais eficaz.

O roboô aspirador IMILAB V1 está disponível com um grande desconto, por apenas 250€ (IVA incluído), utilizando o código HKV1. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

IMILAB V1

Proscenic M8 PRO

O modelo Proscenic M8 PRO também tem base de carregamento com descarga de depósito automática. Neste caso, o depósito de lixo do aspirador é de 280 ml e o saco da base tem capacidade de 4,3 litros. O depósito de água, sim, este também faz limpeza com água, é de 300ml.

o Proscenic M8 Pro tem um poder de sucção também de 2700 Pa, ajustável através da app e com deteção de carpetes. Segundo indicação da marca, esta bateria será indicada para uma área máxima de 200 metros quadrados. Ainda assim, este valor é variável consoante o modo de aspiração utilizador.

Uma particularidade na limpeza com água, vai para o facto de não se limitar apenas a passar o pano à medida que aspira. Também pode ser, mas através da app é possível escolher o modo de esfregrar, em que a limpeza é feita em Y.

O robô aspirador Proscenic M8 PRO está disponível por 318,99€ (IVA incluído), com o código de desconto HKM8PRO. Também neste caso, o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

Proscenic M8 PRO

Xiaomi Mi 2C

Ao contrário dos modelos anterior, o aspirador da Xiaomi não tem base de carregamento com depósito. Esta servirá apenas para carregar e manter o Xiaomi Mi 2C pronto a trabalhar.

Oferece 4 velocidades de aspiração com um poder de sucção máximo de 2200 Pa e o tanque de lixo tem uma capacidade enorme de 600 ml. Inclui também um pequeno tanque de água que liberta água em três níveis diferentes (escolhidos via app), onde se acopla uma mopa para a limpeza em simultâneo com a aspiração.

Tanto este modelo, quanto os anteriores, conta com um sistema avando de sensores que evitam quedas e embates, fazendo já uma deteção também avançada das áreas de limpeza e de novos obstáculos.

O robô aspirador Xiaomi Mi 2C está disponível por apenas 181,99€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto HK2C. O envio é gratuito, disponível a partir de armazém europeu.

Xiaomi Mi 2C