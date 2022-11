GeForce RTX 4090: Surge o primeiro caso de um cabo de 16 pinos queimado

A Nvidia lançou aquela que é a placa gráfica doméstica mais poderosa da atualidade. Trata-se da GeForce RTX 4090 cujo desempenho deixa todas as outras muito atrás nos testes. No entanto, tal não significa que esta GPU seja imune a problemas, pois a realidade mostra que está longe disso.

Segundo as últimas informações, surgiu agora o primeiro caso de um cabo de 16 pinos queimado pertencente a esta placa gráfica topo de gama da fabricante norte-americana.

Cabo de 16 pinos queimado de uma gráfica RTX 4090

Embora seja a placa gráfica mais potente do mercado, é natural que a GeForce RTX 4090 apresente alguns problemas, pois nada é perfeito. Mas também é preciso ver a qualidade dos problemas, pois podemos estar a falar de algo menor, como também algo mais preocupante. Neste sentido, alguns utilizadores já relataram algumas falhas, nomeadamente no adaptador 12VHPWR de 8 pinos, o qual derreteu e até já pôs mesmo em risco esta GPU de 2.000 euros.

A solução poderia passar por se usar o cabo nativo de 16 pinos, que requer uma fonte ATX 3.0, mas os utilizadores estão a deparar-se com os mesmos problemas, sendo que agora surgiu mesmo o primeiro caso de um cabo destes queimado.

A situação foi relatada pelo utilizador Ricky TO, na sua página do Facebook e no Reddit, onde mostra o cabo de 16 pinos queimado, verificando-se ainda que usou uma placa gráfica MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio, uma fonte de alimentação MSI MEG Ai 1300P e uma fonte ATX 3.0 de 1300W.

Depois desta publicação, outros utilizadores acabaram por relatar situações idênticas com estes cabos conectores 12VHPWR de 16 pinos, sendo que, até ao momento, já foram confirmados 18 casos no total de cabos queimados. E embora possa parecer um número pequeno, o mesmo limita-se apenas a casos que foram sendo relatados no Reddit. Portanto, é possível que muitos outros utilizadores comecem a apresentar queixas semelhantes.

Como tal, os consumidores lesados, e outros que estejam a pensar comprar uma GeForce RTX 4090, aguardam assim que a Nvidia apresente uma correção do problema nos próximos tempos.

