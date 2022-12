Serviço de SMS foi lançado em Portugal há 27 anos…

O envio de mensagens escritas, serviço lançado há 27 anos em Portugal, tem vindo a perder adeptos para outros serviços mais completos de mensagens. No entanto, as SMS têm vindo a ser usadas muito usadas nos mecanismos de segurança associados à autenticação de serviços digitais.

Lançado em 1995 em Portugal, o serviço de mensagens escritas atingiu o pico em 2012, com mais de 27 milhões de SMS enviadas. Número que tem vindo a diminuir.

A primeira SMS (Short Message Service) no mundo foi enviada há 30 anos, em 03 de dezembro de 1992 pelo britânico Neil Papworth, engenheiro de telecomunicações da Sema Group Telecoms, no Reino Unido.

A mensagem, um desejo de “Feliz Natal”, foi enviada a partir do computador de Neil Papworth para o telemóvel Orbitel 901 de Richard Jarvis, da Vodafone.

Em Portugal, o serviço de mensagens foi lançado em outubro de 1995, quando estavam no mercado das operadoras móveis a TMN (atual MEO) e Telecel (atual Vodafone). O crescimento dos SMS teve um dos pontos de viragem em fevereiro de 2000, quando foi firmado um acordo entre as três operadoras existentes para permitir aos utilizadores a comunicação entre as diferentes redes, refere a ANACOM.

Os primeiros dados disponíveis na ANACOM são precisamente de 2000, ano em que o número de SMS totalizou 550 milhões, ou seja, cerca de sete SMS por utilizador ativo por mês.

O pico de tráfego de SMS foi atingido em 2012, período em que cada utilizador efetivo enviava 180 mensagens por mês, num total de 27.860.126 mensagens.

Ainda segundo os dados da ANACOM, este número tem vindo a diminuir. Em 2021, foram 68 as SMS enviadas por utilizador efetivo por mês (-62% comparado com 2012), num total de 10.729.392.

SMS são muito usadas para esquemas fraudulentos... (smishing)

O phishing é um tipo de ataque que recorre a técnicas de engenharia social para obter informação sensível de uma vítima através de email. Quando esta técnica de burla é utilizada através de SMS é designada de smishing. Caso seja phishing, recorrendo a uma chamada telefónica, designa-se de vishing.

No caso de esquemas de smishing, normalmente é enviada uma SMS ou uma MMS, onde são, por exemplo, oferecidos prémios ou a solicitar a confirmação de algum tipo de vínculo com uma empresa credível. A mensagem contém um link e ao clicar no mesmo é reencaminhado para uma página onde é solicitado o preenchimento de dados pessoais, como cartão de crédito ou outros.

Estas mensagens são enviadas em nome de empresas conhecidas, geralmente de comercializadoras de energia, de operadores de telecomunicações, de bancos e de empresas de entrega de encomendas.