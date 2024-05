Xiaomi não brincou: 2 horas de utilização com apenas 1% de bateria

A bateria dos smartphones não é eterna, infelizmente, e há situações em que pode ser problemático não termos o dispositivo operacional. Portanto, a Xiaomi lançou o seu novo Poco F6 Pro com um modo que oferece até duas horas de utilização com, apenas, 1% de carga.

A Xiaomi apresentou novos membros da família Poco, muito popular em alguns mercados. Os mais recentes Poco F6 e Poco F6 Pro têm características de hardware importantes e um preço tentador.

Apesar de tudo o que cada um oferece, é na versão Pro que encontramos uma novidade que poderá salvar muitos utilizadores: duas horas de utilização com 1% de carga.

O modo de hibernação do Poco F6 Pro promete permitir que o smartphone funcione por até duas horas com 1% de carga. Este modo coloca o telemóvel em modo de espera e mantém-no ligado até o utilizador encontrar uma tomada para o carregar.

No caso de ser necessário efetuar uma chamada de emergência, a função oferece até 30 minutos com o mínimo de bateria.

Quando o modo de hibernação for ativado, o ecrã do Poco F6 Pro da Xiaomi ficará preto e o brilho será reduzido. Todas as operações em segundo plano e serviços que consomem bateria serão suspensos e o smartphone mudará para o modo escuro.

Este recurso é exclusivo para este modelo Poco, mas deverá chegar a outros smartphones da Xiaomi, posteriormente.

O Poco F6 Pro está equipado, também, com um carregamento rápido de 120 watts, que ajusta a sequência do carregamento e atrasa o desgaste. No entanto, a Xiaomi não aconselha a utilização do HyperCharge diariamente, tendo fornecido a alternativa para situações de emergência.