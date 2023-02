WhatsApp vai lançar novidades: fixar mensagens em conversas e grupos

Esta novidade está presente na nova atualização através do programa Google Play Beta, que disponibiliza a versão 2.23.3.17 para Android. A funcionalidade é útil!

O WhatsApp introduz um novo recurso que permite aos utilizadores fixar mensagens importantes nas suas conversas e grupos. Esta nova atualização será lançada através do programa beta da Google Play Store, com a tal nova versão deixada em cima.

De acordo com os detalhes partilhado no site Wabetainfo, o novo recurso de mensagens fixadas tornará mais fácil para os utilizadores acompanhar as mensagens importantes nas suas conversas. O recurso está em desenvolvimento e os "testers" beta poderão ter acesso em breve.

Outra particularidade prende-se com as diferentes versões dos utilizadores. Para resolver esta incompatibilidade, se uma mensagem estiver fixa, mas o destinatário ainda estiver a usar uma versão mais antiga do WhatsApp, a aplicação solicitará que ele atualize para a versão mais recente, conforme a imagem abaixo:

Esta nova funcionalidade irá melhorar a organização das conversas em grupo, onde se torna difícil acompanhar as conversas. As mensagens fixadas serão facilmente acessíveis a todos os membros do grupo, garantindo que estejam atualizados com os desenvolvimentos.

A data de lançamento deste recurso ainda não foi anunciada, mas os utilizadores podem esperá-la numa atualização futura.