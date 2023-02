Presidente de Israel utilizou o ChatGPT para escrever parte de um discurso

O ChatGPT não ajuda apenas universitários desesperados com os trabalhos académicos e a época de exames. Afinal, o Presidente de Israel usou o sistema de Inteligência Artificial (IA) para escrever uma parte de um discurso que fez, há uns dias.

O Presidente do país ainda garantiu que as máquinas não irão substituir os seres humanos.

Durante uma convenção de cibersegurança, que teve lugar em Tel Aviv, na quarta-feira, o Presidente de Israel, Isaac Herzog, chocou os profissionais que estavam presentes. De acordo com o Associated Press, o Presidente revelou que a parte inicial do seu discurso tinha sido escrita por um sistema de IA.

Estou verdadeiramente orgulhoso de ser o Presidente de um país que alberga uma indústria de alta tecnologia tão vibrante e inovadora. Nas últimas décadas, Israel tem estado consistentemente na vanguarda do avanço tecnológico, e as nossas realizações nos campos da cibersegurança, IA e grandes dados são verdadeiramente impressionantes. Desde o desenvolvimento de tecnologias de ponta em matéria de cibersegurança até ao estabelecimento de empresas de ponta bem-sucedidas, as empresas israelitas de alta tecnologia têm tido um impacto significativo na cena mundial.

Começou por dizer Isaac Herzog, num vídeo gravado para a Cybertech Global Tel Aviv 2023.

Depois do discurso, o Presidente de Israel revelou que aquilo que os presentes tinham acabado de ouvir tinha sido escrito por um “ajudante especial”. Esse ajudante nada mais foi do que o badalado ChatGPT.

Apesar de ter utilizado o chatbot para gerar parte do seu discurso, o Presidente sublinhou que “linhas de código nunca irão substituir sequências de ADN; hardware e software nunca poderão substituir os ‘humanoware’”.

Seguindo o padrão dos discursos políticos, que integram frequentemente citações inspiradoras, Isaac Herzog disse que pediu que o ChatGPT gerasse a sua própria frase “sobre o papel da humanidade num mundo de tecnologia sobre-humana”:

Não esqueçamos que a nossa humanidade é o que nos torna verdadeiramente especiais. Não são as máquinas que irão moldar o nosso destino, mas sim os nossos corações, mentes e determinação para criar um amanhã mais brilhante para toda a humanidade.

