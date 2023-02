Smartphone da Coca-Cola com a realme já tem modelo revelado

Na semana passada começaram a surgir os primeiros rumores à volta de um possível lançamento de um smartphone com assinatura da Coca-Cola. A realme, rapidamente, confirmou que seria ela a empresa à frente deste lançamento dirigido ao público mais jovem.

Eis que, entretanto, foi revelado exatamente qual o modelo de smartphone que fazer parte desta parceria.

A realme já revelou qual será o modelo de smartphone escolhido para a parceria de peso com a Coca-Cola. Trata-se do modelo realme 10 Pro lançado em novembro do ano passado, um dispositivo de gama média.

No site oficial da realme, na página dedicada ao novo produto, já foram revelados muitos dos segredos. realme 10 Pro Coca-Cola Edition foi o nome escolhido para este modelo que será apresentado a 10 de fevereiro. Para quem se inscrever e acompanhar o lançamento poderá ainda ganhar alguns prémios.

Essencialmente, pelo que é revelado, o novo smartphone trará apenas uma imagem personalizada para a Coca-Cola e, eventualmente, a interface também poderá ter alguns ajustes. A realme não revela se algum aspeto ao nível de hardware terá sido ajustado para este lançamento. Assim, resta explorar um pouco as características do já conhecido realme 10 Pro.

O que tem o realme 10 Pro para oferecer?

O realme 10 Pro é um smartphone Android 14, com ecrã de 6,72", resolução fullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz. O processador que o equipa é um Snapdragon 695 5G e está disponível nas versões de 128GB + 6GB RAM, 128GB + 8GB, 256GB + 8GB e 256GB + 12GB.

As câmaras traseiras são de 108 MP, f/1.8, e 2MP (profundidade) e grava a 1080p a 30fps. A câmara frontal é de 16 MP e grava na mesma resolução que a traseira.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 33W, tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5,1 e jack de áudio de 3,5mm. O sensor de impressões digitais fica posicionado na lateral.