Relatório do Orçamento do Estado 2024 já está online

A proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024 (LOE2024) concretiza as orientações de política económica e orçamental do XXIII Governo Constitucional para o próximo ano económico já está online.

O Governo entregou esta terça-feira, 10 de outubro, a proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE 2024).

Informação contida no Relatório do Orçamento do Estado 2024

O Relatório do OE 2024 contém um conjunto especificado de informação que permite conhecer os termos da proposta orçamental do Governo, sendo complementado pelos seguintes documentos:

Elementos Informativos e Complementares (incluindo, entre outros, notas metodológicas sobre conteúdos constantes do Relatório);

Projeto de Plano Orçamental / Draft Budgetary Plan, apresentado à Comissão Europeia e ao Conselho da União

Europeia, de acordo com o Regulamento (UE) nº 473/2013, de 21 de março, do Parlamento Europeu e do Conselho;

Síntese OE2024 / Budget 2024 at a glance: síntese dos principais números da Proposta de Lei do OE2024, em português e inglês;

Guia para o Cidadão: síntese do OE2024 nos seus pontos essenciais, recorrendo a uma linguagem acessível de modo a informar o cidadão sobre as prioridades da política económica e orçamental e esclarecendo o respetivo impacto no seu dia-a-dia (a disponibilizar online);

Mapas Contabilísticos («Mapas da Lei») em formato XML (a disponibilizar online com a Lei do Orçamento do Estado aprovada na Assembleia da República);

Folha de cálculo contendo os valores subjacentes aos quadros e gráficos do Relatório e dos Elementos Informativos e complementares (a disponibilizar online).

Em conferência de imprensa no Ministério das Finanças, poucas horas depois de ter entregue o Orçamento do Estado para 2024 na Assembleia da República, Fernando Medina sublinhou que as contas públicas para o próximo ano assentam em "três pilares fundamentais", percorrendo as principais medidas em cada um destes eixos:

Reforçar os rendimentos das famílias portuguesas: aumentos salariais, redução do IRS Alargamento da gratuitidade das creches, que atingirá cerca de 120 mil crianças. Reforço do Complemento Solidário para Idosos, com um aumento de 62,45 euros que antecipa em dois anos o objetivo de convergência com o limiar da pobreza. Reforço do Rendimento Social de Inserção, com um aumento mensal de 28 euros.

Reforçar o investimento de iniciativa pública e privada aposta em setores como o Serviço Nacional de Saúde, a habitação ou a educação No caso da saúde, por exemplo, as transferências do Orçamento do Estado aumentarão no próximo ano 10% - ou seja, 1209 milhões de euros, chegando agora aos 13. 500 milhões de euros.

Proteger o futuro a tutela das Finanças apontou como principais eixos o reforço extraordinário do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, a criação de um fundo para o investimento estruturante e a continuidade da estratégia de redução da dívida pública



Relativamente às declarações do ministro Fernando Medina, pode saber mais aqui. Podem descarregar a apresentação do OE2024 aqui.

