Apple celebra a funcionalidade Acessibilidade do iPhone com um poderoso anúncio

Por várias vezes fizemos eco da enorme utilidade das ferramentas de acessibilidade que as empresas disponibilizam nos seus dispositivos. A Apple, uma das pioneiras, desenvolve a cada versão do seu sistema operativo novas ações que facilitem a vida daqueles que têm alguma limitação física ou cognitiva. Agora, porque a Apple atribuiu essa enorme importância a esta área, a empresa lançou um poderoso vídeo.

Estas imagens promovem a Acessibilidade no iOS com exemplos fantásticos do dia a dia.

The Greatest - "Na Apple, acreditamos que a acessibilidade é um direito humano"

O iPhone disponibiliza muitas funcionalidades de acessibilidade que prestam apoio às necessidades visuais, físicas e motoras, auditivas e de aprendizagem dos utilizadores com alguma necessidade. O iOS permite que sejam configuradas determinadas funcionalidades e atalhos para fácil acesso.

"The Greatest" é um novo spot de vídeo da Apple que destaca as muitas formas como um iPhone pode ajudar nas necessidades de acessibilidade, desde o controlo por voz até à deteção de portas.

Este vídeo Apple de 140 segundos, mostra uma vasta gama de pessoas que utilizam funcionalidades de acessibilidade.

Os exemplos são de facto uma mensagem toda ela altamente persuasiva, por forma a mostrar não só a resiliência dos utilizadores com certas incapacidades, mas também a forma que a empresa de Cupertino descobriu para colmatar essas mesmas incapacidades.

Na Apple, acreditamos que a acessibilidade é um direito humano. Características inovadoras como deteção de portas, reconhecimento de som, controlo por voz, entre outras, foram concebidas para lhe permitir utilizar os seus dispositivos das formas que melhor funcionam para si.

Diz a Apple na descrição do vídeo.

Entre as muitas características mostradas em uso estão a deteção de som no Apple Watch, que deteta quando um bebé está a chorar, e uma descrição de imagem muito impressionante que deteta "um casaco vermelho".

O anúncio é musicado com a faixa "I Am the Greatest (with Marliya Choir)" by Spinifex Gum. featuring. Cola Boyy and Matthew Whitaker. Por prefefinição, o vídeo é apresentado no YouTube com as legendas ligadas. Mas a Apple lançou também o mesmo vídeo, mas numa versão com descrição de áudio.