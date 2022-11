Solium Infernum, um jogo de estratégia infernal

Os estúdios australianos League of Geeks, encontram-se a trabalhar no regresso de Solium Infernum, um titulo de estratégia que decorre em pleno... Inferno.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que prova que, afinal, o Inferno existe e pode ser conquistado.

"Há coisas do arco da velha", parece ser uma expressão que se ajusta a este jogo, dos australianos League of Geeks.

Este estúdio encontra-se a trabalhar num remake do seu jogo de estratégia por turnos de 2009, Solium Infernum, no qual o Inferno se encontra à espera de o conquistarmos.

Originalmente inspirado pelo poema épico de Milton, Paradise Lost, Solium Infernum desafia os jogadores a ver o Inferno sob outra forma, dominando o rígido sistema político existente e exigindo pensamento estratégico profundo, repleto de traição, simulação e engano.

Em encarnamos um poderoso demónio que, perante a demorada ausência do Senhor das Trevas vai entrar numa disputa pelo lugar mais importante do Inferno.

No entanto, não é o único com as pretensões de se sentar no Trono Infernal, pelo que vai ter de lutar e negociar o seu caminho até lá.

Ao seu dispor terá várias legiões de demónios prontas para a guerra, irá ter o apoio de vários campeões (herois) demoníacos, poderá proceder a estranhos rituais maléficos ou lançar negros feitiços entre outras ações para atingir o seu objetivo de se tornar a sua Negra Majestade. Vale tudo para ser o Lorde da Escuridão.

Esta edição que se encontra em desenvolvimento, conta a história reimaginada do jogo original e apresentará várias melhorias, como novos mapas, personagens 3D, User Interface melhorado entre outras opções.

Caso pretenda ver quem é o mais maléfico dos seus amigos, o jogo permitirá ainda um multiplayer assíncrono.

League of Geeks confirmaram ainda que Solium Infernum estará disponível apenas no próximo ano, para PC e via Steam.