Com o Mundial do Qatar 2022 a decorrer, muitos querem acompanhar os jogos da forma mais direta possível. Muitos jogos estão na televisão, mas a maioria não é acessível a todos, o que deixa muito por saber.

A Google quer dar uma ajuda e tem as ferramentas certas. Assim, se quer seguir a seleção de Portugal no Qatar, a Google dá-lhe tudo o que precisa e é muito simples de ativar os alarmes para a sua seleção preferida.

Seguir a nossa seleção no Qatar

Com a fase de grupos já quase terminada e com Portugal apurado para a fase seguinte, o interesse no Mundial do Qatar está a aumentar. Os oitavos de final abrem o acesso a outras seleções e a jogos ainda mais emotivos e com muito mais interesse.

Assim, e para quem quer seguir a seleção de Portugal, há uma forma simples de ter acesso a toda a informação. Foca-se nos jogos de futebol, mas é complementada com tudo o que acontece à volta da equipa que representa o nosso país.

Tudo acontece facilmente com a Google

Basta então abrir o motor de pesquisa da Google e pesquisar por "mundial 2022" ou algo similar. De imediato vão ter acesso a uma página dedicada ao Mundial de Futebol do Qatar 2022, onde vai estar presente um sino, do lado superior direito.

Ao escolher o ícone, têm acesso à lista das seleções presentes no campeonato, entre elas a de Portugal. Só precisam escolher as que querem acompanhar em direto, carregando no sino presente. No final da escolha, devem carregar no botão Concluído.

Notificações e informação sobre Portugal

Desse momento em diante, e no final de cada jogo, uma notificação será apresentada ao utilizador, com acesso a toda a informação essencial. Ao carregar na notificação é dado acesso a uma página com todos os detalhes para serem avaliados.

É desta forma simples que a Google ajuda os adeptos da seleção de Portugal a acompanharem tudo o que se passa no Mundial de Futebol do Qatar 2022. A informação chega no momento e com todo o detalhe que é necessário para estar informado.