Uma das maiores surpresas do iPhone 14 Pro e do Pro Max foi a Dynamic Island. Esta é uma área que faz um aproveitamento do novo notch e que se transforma numa zona dedicada às notificações e a outros alertas, que se adaptam e ajustam ao utilizador.

Sendo uma nova área, a Apple preparou uma forma dos programadores poderem aproveitar esta zona nobre e assim dar ainda mais ao novo iPhone Pro. Vários programadores estão já a apresentar propostas, que se enquadram na Dynamic Island, mas que a usam de formas completamente diferente do esperado.

Para mostrar a utilidade da Dynamic Island, a Apple adaptou já várias das suas apps para iOS. Estas exploram ao máximo esta nova zona de notificações e de informação, que os utilizadores passam a contar de forma nativa no iPhone, ainda que nos modelos Pro.

Claro que dada a sua importância e a sua utilidade, a Apple criou uma forma dos programadores a explorarem e aproveitarem para as suas apps. Esperava-se que estas fossem focadas na utilização "básica" da Dynamic Island, mas há já quem esteja a esteja a explorar para muito mais.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap!



Hit The Island - our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it's turning out nice 🙂 #iPhone14Pro #iOS16

Um dos primeiros exemplos está na app Hit the Island, criada pela Funn Media. Esta quer simular o conhecido jogo Pong, mas adaptado ao que a novidade da Apple oferece. Assim temos o enviar de uma bola ao longo do ecrã, com o objetivo de bater na zona reservada pela Apple. Na zona inferior temos a raquete que controla para onde a bola irá.

Este jogo vai acelerando ao longo do tempo e também o número de bolas será aumentado para criar maiores dificuldades. Haverá também versões adaptadas aos restantes modelos, usando assim apenas o notch do iPhone.

Okay y'all, I think I found the best idea for the Dynamic Island on the iPhone 14 Pro. I added a cat that lives up there like a tamagotchi and just hangs out and does cute stuff as you browse Reddit in my app (Apollo).

Outra proposta acaba por ser muito mais simples e até menos útil. Falamos do cliente do Reddit Apollo, que passou a contar com uma funcionalidade Dynamic Island Zoo. Esta coloca pequenos animais a circular na nova zona, à medida que os utilizadores usam a app para explorar este serviço. Estes podem ser personalizados e ajustado para o que os utilizadores pretendem.

Estas são apenas 2 simples propostas e certamente que vão existir muitas mais. A maioria irá explorar a Dynamic Island do iPhone 14 Pro da forma mais tradicional, mas certamente que vão existir algumas alternativas bem interessantes por parte dos programadores.