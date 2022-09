Como alternativa que é a outros serviços de mensagens, o Telegram tem melhorado ao longo dos anos, com muitas novidades. Estas querem tornar esta app mais simples de usar e mais adaptada aos utilizadores, em especial para a sua comunicação.

Agora há uma nova versão do Telegram, que mais uma vez traz um lote de melhorias. Estas abrangem muitas áreas, tanto no Android como no iOS, em especial nas mensagens. Vamos descobrir as novidades que a equipa deste serviço preparou.

Seguindo o mesmo processo com que apresenta novidades, a equipa que gere o Telegram revelou agora o que a nova versão desta app traz para os utilizadores. São muitas as melhorias e as correções, bem como um lote de novas funcionalidades.

A primeira está nos emojis e na sua utilização para reagir às mensagens de outros utilizadores. Está apenas disponível para os utilizadores do Telegram Premium, mas permite escolher reações de uma seleção infinita de emojis personalizados. A escolha será entre milhares de emojis e agora é possível adicionar até 3 reações por mensagem.

Também na linha dos emojis, o Telegram tem outra novidade, esta aberta apenas aos utilizadores do Premium. Estes ícones passam a poder ser usados no estado do utilizador. Este emoji animado de estado é exibido ao lado do nome, para representar o que este está a sentir.

Para os facilitarem o acesso às suas contas e às suas partilhas, há uma mudança nos links associados a estes. O novo formato - nomedeusuario.t.me - está acessível a todos e pode ser já usado. acima de tudo, fica mais simples para memorizar. Há também um processo de criação de conta e de login mais simples no iOS.

Todos os que descarregam muitos ficheiros no Telegram vão adorar uma novidade que está por agora presente no iOS. Passa a ser possível priorizar estas descargas e assim decidir quais são obtidas primeiro e, eventualmente, mais depressa. Bastará arrastar para que a ordem seja definida.

Há também novas animações para o Android e em especial para a versão 13 deste sistema da Google. Em primeiro lugar tornam mais suave a transição entre imagens e outros elementos multimedia e até o ícone do Telegram será ajustado ao novo sistema, como já outras apps o fizeram.