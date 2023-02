CS:GO bate novo recorde de jogadores depois de 11 anos do seu lançamento

Com bastante regularidade são lançados novos jogos no mercado, no entanto isso não significa que os mais antigos títulos sejam postos de lado e percam a sua popularidade. Nada disso! E a prova é o sucesso CS:GO que, depois de quase 11 anos desde a sua chegada, conseguiu agora bater um novo recorde de jogadores ativos na Steam.

CS:GO continua a fazer história após tantos anos

Possivelmente este é um jogo que dispensa apresentações. CS:GO, ou Counter-Strike: Global Ofensive, chegou no dia 21 de agosto de 2021 e, portanto, está no mercado há praticamente 11 anos. Mas não é isso que demove os jogadores de ficarem agarrados ao jogo produzido pela Valve Corporation e pela Hidden Path Entertainment.

As últimas notícias sobre o título são muito animadoras, uma vez que conseguiu atingir um recorde de jogadores ativos na plataforma Steam (que também pertence à sua criadora). Segundo os dados da SteamDB, foi no passado sábado (11) que CS:GO consgeuiu bater a marca de 1.320.219 jogadores ativos em simultâneo. No momento em que escrevo este artigo, esse número é de 1.074.660 jogadores a jogarem ao mesmo tempo. A última vez que o título havia conseguido bater um recorde foi há três anos, com 1.308.963 jogadores.

O facto de Counter-Strike: Global Ofensive poder ser jogado gratuitamente na Steam acaba por ser uma grande ajuda para o alcance destes números impressionantes. Há também a possibilidade de comprar o jogo, onde o jogador adquire um estatuto "Prime" e, desta forma, tem acesso exclusivo a vários itens, armas, entre outros.

CS:GO é então um título intemporal que tem conquistado um público sem idade, desde os mais velhos até às camadas jovens, alguns que ainda nem tinham nascido quando o jogo foi lançado. Resta saber se este novo recorde poderá ser batido antes ainda de o jogo completar oficialmente os seus 11 anos de existência.

Joga Counter-Strike: Global Ofensive?