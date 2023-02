Browser Opera também planeia integrar o ChatGPT

A par das empresas que estão a trabalhar para competir com o ChatGPT, há outras a analisar formas de o integrar na sua oferta. Caso disso é, como já vimos, a Microsoft e, agora, o browser Opera.

Temos acompanhado os planos de várias empresas que visam integrar o ChatGPT, bem como Inteligência Artificial semelhante para potencializar os seus produtos e a sua oferta. Numa altura de emergência tecnológica, em que ninguém pode, nem quer, ficar para trás, há mais novidades a surgir pela voz de outras entidades.

Conforme anunciado, na quarta-feira, a empresa responsável pelo Opera, a Kunlun Tech, planeia integrar o ChatGPT no seu browser, assim como a Microsoft já anunciou que pretende incorporar no seu Bing.

Segundo a CNBC, que cita dados de janeiro do Statcounter, atualmente, o browser da Google tem a maior quota de mercado a nível mundial, com 65,4%, e o Edge da Microsoft garante uma quota de 4,5%. Em sexto lugar da tabela está o Opera, com uma quota de 2,4%.

Apesar do anúncio, não foram partilhados quaisquer detalhes relativamente à data, à forma como o ChatGPT será integrado no Opera, nem os produtos que o veriam disponível.

O Opera, que também possui um browser especializado para jogos, tinha uma média de 321 milhões de utilizadores ativos mensais, a partir do terceiro trimestre. Aliás, a empresa disse que o seu negócio de browser de jogos ajudou a aumentar as receitas no terceiro trimestre, para um crescimento de 28%, em relação ao ano anterior.

Leia também: