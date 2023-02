IA conquistou Bill Gates! Agora considera-a tão importante como o PC ou a Internet

Há uns anos, Bill Gates considerava que as potencialidades da Inteligência Artificial (IA) viriam, mais tarde, a torná-la perigosa. Agora, numa entrevista, revelou que a tecnologia é "tão importante como o PC ou a Internet".

Chegada do ChatGPT confirma algumas das vantagens da IA.

Conforme recapitulou o Xataka, a relação de Bill Gates com a IA não tem sido sempre de proximidade. Afinal, o filantropo não era particularmente fã da tecnologia e temia que ela se tornasse perigosa.

Em 2014, vários cientistas e personalidades do mundo da tecnologia juntaram-se para criar uma associação. De nome Future of Life, esta tinha como missão a defesa do desenvolvimento responsável da IA. Na altura, Bill Gates também se juntou e alegou que, dentro de algumas décadas, a IA seria "suficientemente forte para se tornar numa preocupação". Para ele, a raça humana estaria sob ameaça.

Além da perigosidade que associou à IA, Bill Gates também chegou a falar do impacto da tecnologia no emprego. Em 2017, durante um período em que a robótica cresceu, opinou que "se um robô substitui o trabalho de um humano, esse robô deve pagar impostos como um humano".

Um tempo depois, reconhecendo as potencialidades da IA, admitiu que, caso pudesse voltar atrás no tempo, abriria uma empresa dedicada à IA.

ChatGPT confirma interesse de Bill Gates na IA

O interesse pela IA foi confirmado com a chegada e emergência do ChatGPT, o chatbot que já reuniu milhões e milhões de curiosos. Numa entrevista à Forbes, Bill Gates referiu que "a IA vai ser candidata a tema mais polémico de 2023". Para ele, isso é positivo, pois “merece-o”. Afinal, a tecnologia é "tão importante como o PC ou a Internet".

No Xataka lê-se que é relevante que esta opinião surja de alguém como Bill Gates: uma personalidade crucial na ascensão do PC, que, além disso, impulsionou a adoção da Internet, através do Explorer e de ferramentas online integradas no Windows 95.

