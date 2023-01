Cuidado, investigadores! IA como o ChatGPT não pode ser citada como fonte

Por dar toda e qualquer resposta, consultar o ChatGPT, aquando de uma investigação, pode ser tentador. Contudo, e para aqueles que pudessem estar a ponderá-lo, um editor alertou que as ferramentas de Inteligência Artificial (IA) não podem ser citadas enquanto autores.

A emergência dos sistemas de IA exigiu uma reformulação dos critérios editoriais.

Dois dos mais prestigiados nomes da publicação académica, Science e o grupo Springer Nature, anunciaram novos critérios editoriais. A decisão surge, na sequência do crescimento exponencial da IA e do reconhecimento das suas potencialidades enquanto possível fonte.

Apesar de, supostamente, saber todas as respostas, o editor-chefe da Science, Holden Thorp, explicou que os sistemas de IA não podem ser considerados um autor. Por isso, de acordo com um relatório do The Independent, as novas diretrizes editoriais excluem o uso de bots de IA, como o ChatGPT, na elaboração de artigos científicos de investigação.

Além disso, Thorp sublinhou que as violações dos critérios são consideradas condutas científicas incorretas, a par de outras, como é o caso do plágio ou a adulteração de fotografias.

Assim como a Science e o grupo Springer Nature, editoras como a Elsevier também atualizaram os seus critérios de autoria. Segundo o Tech Times, a ser casa de mais de 2.500 journals, a Elsevier disse que modelos de IA como o ChatGPT poderiam ser utilizados para melhorar a legibilidade e linguagem do artigo, mas nunca para substituir “deveres cruciais que os autores deveriam cumprir, como avaliar dados e tirar conclusões”.

Leia também: