Nissan prepara o SUV 100% elétrico Ariya para fazer 27.000 km do Polo Norte ao Polo Sul

Os elétricos estão a conquistar mercado e querem provar que são tão resilientes como os térmicos. Já os vemos na Fórmula 1 (Fórmula E), nos rallys e até no Dakar. Agora um SUV 100% elétrico Nissan Ariya quer ligar o Polo Norte ao Polo Sul... ao sabor do vento e ao calor da luz solar.

A aventura começa quando o alcatrão acaba. Dizem uns com mais terra nas rodas, reclamam outros com mais borracha queimada. Mas do montes carregados de neve, aos glaciares mais a sul do planeta... nunca um elétrico o fez e é por aí que quer marcar o seu nome o SUV 100% elétrico Ariya da marca nipónica.

Como base, este VE vem equipado com uma unidade elétrica capaz de debitar os 290 kW (394 cavalos). Mas é tudo o que restará de base!

De lés a lés... ou de Polo a Polo num Nissan Ariya

No próximo mês, uma equipa de marido e mulher partirá numa viagem elétrica épica do Polo Norte magnético ao seu homólogo do sul, num SUV elétrico Nissan Ariya que foi equipado para a aventura.

Este casal não é a primeira vez que se lança à aventura num elétrico. Chris e Julie Ramsey, em 2017, participaram no duro Rally Mongol de 17.000 km. Na altura foram num Nissan Leaf modificado e equipado para todo-o-terreno. Nessa aventura partiram numa viagem intercontinental que começou na Europa e terminou em Ulan-Ude, na Rússia.

Desta vez a aventura tem 27 quilómetros de desafios, desde o Polo Norte até ao Polo Sul.

100% elétrico será preparado para todo-o-terreno

A Polar Expedition specialist Arctic Trucks fez uma parceria com a Nissan para preparar o SUV elétrico que irá encabeçar esta expedição. Do original do carro, a marca ficará com o símbolo, o motor e a bateria.

Embora não especificado, assumindo que é a versão de 290-kW e 87-kWh AWD com 600 Nm de binário e tecnologia de controlo de todas as rodas e-4ORCE, isso significará que o SUV terá um alcance por carga de até 475 km. As temperaturas suscetíveis de serem encontradas vão de -30 a mais 30 °C, pelo que os valores reais do alcance podem ser um pouco diferentes.

Uma curiosidade será a "central de energia" que levarão a reboque, O carro irá atrelar um protótipo de central energética equipada com uma turbina eólica leve e painéis solares para ajudar a satisfazer algumas das suas necessidades de carga ao longo do percurso.

Mas calma, o carro não será todo transformado. Segundo a equipa responsável, as modificações do veículo são mínimas.

Uma das coisas que sustentam todas as aventuras que fazemos é que tomamos um VE de produção padrão e pretendemos fazer alterações mínimas para demonstrar claramente as suas reais capacidades diárias, independentemente do local para onde o conduzimos. Modificámos a suspensão e alargámos as caves das rodas para podermos beneficiar da plataforma estável e do apoio dos pneus BF Goodrich de 39 polegadas. Estou incrivelmente entusiasmado por ficar ao volante do que já era um veículo brilhante, mas agora sinto-me equipado para assumir os extremos da Terra em grande estilo. Outras adições notáveis incluem uma máquina de café expresso incorporada, uma estação meteorológica e um drone que pode ser lançado do tejadilho. O nosso Nissan Ariya não é diferente, uma vez que a transmissão e a bateria do veículo permaneceram padrão de fábrica, demonstrando quão capaz e versátil é a produção Ariya.

Disse Chris Ramsey.

Das montanhas de neve ao glaciar gelado, passando pelos desertos tórridos

A expedição marca a primeira vez que qualquer veículo foi conduzido de Polo a Polo. Espera-se que leve cerca de 10 meses a ser concluída, e está a ser empreendida não só para mostrar as tecnologias e capacidades do VE, mas também para destacar os problemas que todos enfrentamos em resultado das alterações climáticas.

Os Ramseys deverão partir em março e atravessarão 14 países desde o norte do Ártico até ao Canadá, passando pelos EUA e pela América do Sul, e prosseguindo para a Antártida. Um segundo, não modificado, Ariya e-4FORCE servirá como veículo de apoio para as estradas do norte e sul-americanas da viagem.

Segundo informa a Nissan, toda a aventura poderá ser seguida através de uma página dedicada ao Polo a Polo.