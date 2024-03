Biden quer que todas as agências dos EUA nomeiem um responsável pela IA

Estamos a acompanhar a ascensão da Inteligência Artificial (IA) e a perceber, paulatinamente, o seu impacto e importância. Atento, Joe Biden quer que todas as agências americanas nomeiem um responsável pela tecnologia.

A IA está a ser amplamente explorada e as empresas estão a descobrir aplicabilidades numa série de áreas. Pelo potencial que reside na tecnologia e tendo em conta as novas políticas governamentais relacionadas com ela, o Presidente Joe Biden e a Casa Branca estão a exigir a nomeação de um "Chief AI Officer" para cada agência dos Estados Unidos.

Apesar de algumas agências já terem tratado do assunto e contratado um novo chefe de IA, aquelas que ainda não o fizeram têm 60 dias.

Conforme partilhado pelo Tech Times, esta exigência surge pelo Gabinete de Gestão e Orçamento (em inglês, OMB - Office of Management and Budget) e representa mais um passo na aceitação da IA para integrar partes importantes da vida do povo americano.

Designar diretores de IA, que coordenarão o uso de IA nas suas agências. Desde dezembro, o OMB e o Escritório de Política de Ciência e Tecnologia têm reunido regularmente esses funcionários num novo Conselho de Diretores de IA para coordenar os seus esforços em todo o governo federal e preparar-se para a implementação das orientações do OMB.

Escreveu a Casa Branca, num anúncio, em nome do Presidente Joe Biden e da Vice-Presidente Kamala Harris.

De acordo com a exigência da Casa Branca, os designados deverão ter "experiência significativa em IA" e deverão explorar os perigos e os benefícios da tecnologia para o país.

Além das várias empresas americanas, algumas gigantes, bem conhecidas, estarem a investir na IA, também Biden decidiu atribuir uma verba colossal de 3,3 mil milhões de dólares para o desenvolvimento da IA no orçamento do país para 2025.