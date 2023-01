Cuidado, Google! Microsoft quer integrar o ChatGPT no Bing

Numa tendência que se prevê crescente, o ChatGPT tem vindo a conquistar utilizadores. Se, por um lado, a Google sentiu a ameaça e ativou um código vermelho, por outro, a Microsoft juntou-se à OpenAI, de modo a integrar o modelo de Inteligência Artificial (IA) no seu motor de pesquisa.

Será que, desta forma, o Bing conseguirá fazer frente ao Google?

Já falamos por aqui do ChatGPT: um sistema de IA que, apesar de recente, já conquistou uma vasta lista de utilizadores. Este chatbot, que utiliza a tecnologia de linguagem GPT-3.5 desenvolvida pela OpenAI, representa, pela sua popularidade e pelas suas potencialidades, uma ameaça para a Google. De tal modo, que a gigante tecnológica já definiu um código vermelho para não ficar para trás.

Se a Google teme a capacidade deste possível motor de pesquisa, a Microsoft parece querer trabalhar ao lado da OpenAI para ganhar com ela. Afinal, de acordo com o The Information, a empresa fundada por Bill Gates quer integrar o sistema de IA no Bing, por forma a fazer frente ao Google, antes do final de março.

Por fascinar os utilizadores com as respostas avançadas, a integração do ChatGPT no Bing poderia dar muitos pontos à Microsoft, melhorando os resultados de pesquisa, fornecendo detalhes, contexto e conteúdos relacionados ou semelhantes, de forma mais humanizada.

Sendo um sistema de IA recente, dá ainda respostas imprecisas ou desatualizadas. No entanto, a OpenAI planeia substituir a atual tecnologia de linguagem GPT-3.5, pela GTP-4, garantindo respostas mais rigorosas e atualizadas, bem como narrativas mais avançadas e funções adicionais.

Leia também: