Nvidia anuncia oficialmente a RTX 4070 Ti e a as novas gráficas para portáteis

Depois de muita espera, finalmente a Nvidia anunciou oficialmente o modelo da placa gráfica para desktop que tanto se esperava. A GeForce RTX 4070 Ti foi finalmente conhecida e já se sabe praticamente tudo sobre este modelo.

No anúncio, a fabricante norte-americana também aproveitou para anunciar a sua gama de GPUs RTX 40 dedicadas aos computadores portáteis. Vamos então conhecer todas as novidades!

A nova GeForce RTX 4070 Ti chega à Europa por 910 euros

Finalmente a Nvidia já anunciou formalmente a sua placa gráfica GeForce RTX 4070 Ti nesta terça-feira (3) no evento CES 2023. Depois que este modelo foi visto à venda na Sérvia e na China, a fabricante norte-americana revelou agora oficialmente tudo o que precisamos saber sobre esta GPU para desktops da nova geração RTX 40.

Um dos pormenores mais aguardados era o preço para o mercado europeu. E as informações mostram que esta placa gráfica será lançada por 799 dólares no mercado norte-americano e por 909,95 euros na Europa.

A imagem inicial deste artigo foi partilhada pela Nvidia para apresentar a RTX 4070 Ti. E, tal como podemos comprovar, este modelo não terá nenhum chip com design de referência, contando então com as suas marcas parceiras que desenvolveram os modelos personalizados.

Naturalmente que, com este preço, este chip gráfico vai 'matar' vários modelos da geração anterior, como a GeForce RTX 3090 Ti que é mais fraca e, para além disso, encontra-se à venda no mercado por valores quase 650 euros acoma desta nova gráfica.

Quanto às especificações principais, esta GeForce RTX 4070 Ti conta com 40 Shader TFLOPs, 93 RT TFLOPs e 641 Tensor TFLOPs. Traz recurso para a tecnologia DLSS 3 da Nvidia e estará disponível no mercado a partir do dia 5 de janeiro.

As gráficas RTX 40 para computadores portáteis

A Nvidia apresentou também as suas placas gráficas da linha RTX 40 para computadores portáteis de alto desempenho. No total foram apresentados 5 modelos e de entre os mais poderosos temos o topo de gama RTX 4090, seguido do RTX 4080 e do RTX 4070. Já na gama mais baixa temos o RTX 4060 e o RTX 4050. Como tal, os utilizadores têm assim ao dispor vários equipamentos destinados às diferentes necessidades e, claro, carteiras também.

Para já, os detalhes sobre estas placas gráficas são escassas, mas sabemos que vão oferecer um desempenho muito superior às máquinas do que os chips da geração anterior RTX 30.

Quanto ao preço, os portáteis com GPU GeForce RTX 4090 e 4080 vão ter um preço a começar nos 1.999 dólares e ficarão disponíveis a partir do dia 8 de fevereiro. Já os portáteis com as RTX 4070, RTX 4060 e RTX 4050 vão chegar a partir do dia 22 de fevereiro por um preço a começar nos 999 dólares.

Segundo avança Jeff Fisher, vice-presidente sénior da GeForce da Nvidia, "com a arquitetura Ada Lovelace, decidimos transformar desempenho e eficiência de energia em portáteis para jogadores e profissionais. A nova série RTX 40 garante desempenho de primeira classe nos portáteis de 14 polegadas, um novo marco".