Gráfica GeForce RTX 4070 Ti surge na Sérvia por 1.315 euros

Depois que a Nvidia anunciou a sua nova gama GeForce RTX 40, a produção de um dos modelos, a RTX 4080 de 12 GB, foi suspensa para dar vida à RTX 4070. No entanto, espera-se que a fabricante também lance a versão Ti deste mesmo modelo.

Agora, segundo o que foi revelado, a gráfica GeForce RTX 4070 Ti surgiu na Sérvia por um valor de 1.315 euros.

GeForce RTX 4070 Ti surge por 1.315 euros na Sérvia

Para já, a Nvidia ainda não anunciou oficialmente a sua variante Ti da placa gráfica GeForce RTX 4070. Mas são cada vez mais as informações que mostram que vai mesmo trazer para o mercado este modelo e a sua chegada pode estar mais perto do que se imagina.

Agora, é dos lados da Sérvia que nos chegam informações que reforçam essa possibilidade. Segundo um utilizador do Reddit, designado CouncilorIrissa, a GeForce RTX 4070 Ti surgiu agora no país localizado no sudeste da Europa com um preço de 1.315 euros. Em concreto, tal como podemos ver pela imagem abaixo, trata-se do modelo personalizado Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC.

O preço, tal como seria de esperar, está marcado na moeda do país e o valor é então de 154.999 dinares sérvios, o que corresponde a cerca de 1.315 euros. Este valor certamente que assusta vários utilizadores, mas é possível que o mesmo esteja também afetado pela inflação.

Como resposta a esta publicação, outro utilizador da plataforma, chamado Linlin-MG, partilhou uma imagem com várias caixas das placas gráficas personalizadas MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X empilhadas, indicando que na Costa Rica já se vendem estes modelos mesmo sem o seu lançamento oficial.

Não nos podemos esquecer que esta variante ainda não foi lançada oficialmente pela Nvidia e, como tal, existem algumas reticências acerca deste chip. Espera-se assim que a fabricante anuncie a RTX 4070 Ti no próximo dia 5 de janeiro.