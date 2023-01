Foxconn cria parceria com a Nvidia para a construção de veículos elétricos autónomos

Há cada vez mais interesse no mercado dos veículos elétricos e frequentemente recebemos notícias de novos modelos lançados no mercado por parte das mais variadas marcas populares do setor automóvel.

E de acordo com as últimas informações, a Foxconn celebrou agora uma parceria com a Nvidia para levar a cabo o desenvolvimento de plataformas destinadas aos veículos elétricos e autónomos.

Foxconn e Nvidia juntas na criação de plataformas para carros elétricos

A Nvidia e a Hon Hai Technology Group, mais conhecida como Foxconn, anunciaram nesta terça-feira (3) uma nova parceria estratégica com o objetivo de desenvolverem plataformas dedicadas aos veículos elétricos e autónomos. Esta parceria vai também responder aos crescentes pedidos já existentes neste segmento.

Neste mesmo acordo fica firmado que a Foxconn vai ser a fabricante responsável pela produção de unidades de controlo eletrónico (ECUs) baseadas na tecnologia Nvidia Drive Orin e que depois se destinam ao mercado global do setor automóvel. Este veículos vão então contar com os sensores Nvidia Orin ECU e Nvidia Drive Hyperion para os recursos de condução autónoma.

De acordo com Eric Yeh, diretor sénior do Centro de Desenvolvimento de Software da Foxconn:

Esta cooperação estratégica com a NVIDIA reforça as soluções inteligentes de condução que a Foxconn será capaz de fornecer. Juntos, estamos a permitir que a indústria construa veículos automatizados e eficientes em termos energéticos (...) Esta é uma parceria bem pensada que aproveita os pontos fortes de cada lado, na busca pelo desenvolvimento inovador e oportunidades dos veículos elétricos.

Com esta parceria, a Nvidia vai conseguir aumentar a sua capacidade para responder aos pedidos do setor, onde cada vez mais empresas líderes apostam na tecnologia Drive Orin nos seus veículos inteligentes. E ao construir elétricos com os sensores Drive Hyperion, a Foxconn vai conseguir acelerar as estratégias ao nível do tempo de produção e de comercialização.

Já o vice-presidente do ramo de automóveis da Nvidia, Rishi Dhall, adianta que:

A nossa parceria com a Foxconn possibilitará que as OEMs desenvolvam soluções de condução inteligente com um fornecedor de nível internacional, capaz de produzir a plataforma NVIDIA DRIVE Orin em escala industrial (...) A decisão da Foxconn de também usar a suite de sensores DRIVE Hyperion para os seus veículos elétricos ajudará a acelerar a sua produção sem comprometer a segurança, a confiabilidade ou a qualidade.

De acordo com os detalhes, um único chip da tecnologia Nvidia Drive Orin é capaz de processar 254 biliões de operações por segundo, sendo projetada para gerir e lidar com uma grande quantidade de aplicações e redes neurais em simultâneo nos carros autónomos.