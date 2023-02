Mercedes-Benz desenvolve o seu próprio SO para a sua próxima geração de veículos

Durante um evento, na Califórnia, a Mercedes-Benz detalhou os planos para desenvolver o seu próprio sistema operativo chamado MB.OS. Espera-se que este sistema alimente a sua próxima geração de veículos elétricos e que proporcione melhorias em termos de segurança, condução automatizada, e navegação. A gigante automóvel está a trabalhar com várias empresas para construir a sua nova software stack.

O MB.OS da Mercedes-Benz

Um novo sistema operativo interno da Mercedes-Benz está atualmente "em obras" para alimentar a sua próxima linha de veículos eléctricos. A fabricante de automóveis irá apresentar o MB.OS com a nova plataforma de Arquitetura Modular da Mercedes.

Este sistema foi concebido para manter o controlo total sobre a relação com o cliente, assegurar a privacidade dos dados, e apoiar a integração única de todas as funções do automóvel num único sistema. O MB.OS apresenta vários benefícios para todos os domínios do veículo, como a condução automatizada, conforto, condução, e carregamento.

Consequentemente, tomámos a decisão de sermos os arquitetos do nosso próprio sistema operativo - uma arquitetura única chip-to-cloud que aproveita o seu pleno acesso aos componentes de hardware e software dos nossos veículos.

Declarou Ola Källenius, Diretor Executivo.

Além disso, acrescentou que a empresa tem como objetivo criar uma experiência notável para o cliente, total capacidade de atualização, e melhorias constantes através de conhecimentos especializados internos e uma seleção de parceiros de classe mundial.

Parcerias para este projeto

A Engadget informou que a Mercedes está a trabalhar com várias empresas para construir a sua nova software stack, que inclui NVIDIA, Luminar, e Google.

A NVIDIA irá concentrar-se no software, dados, e conhecimentos de IA da empresa. A fabricante irá também incorporar o seu chipset Orin para alimentar a primeira geração de veículos elétricos da empresa. Isto irá melhorar os sistemas de condução automatizada SAE Nível 2 e Nível 3. A Luminar fornecerá à empresa a sua tecnologia de Deteção de Luz e Ranging (LiDAR) para os veículos a serem equipados com sensores da próxima geração.

Enquanto todos os veículos elétricos MMA enviarão o hardware necessário para a Condução Automatizada de Nível 2, tanto a NVIDIA como a Luminar estão a trabalhar com a Mercedes para oferecer o "Piloto de Condução" (Drive Pilot), que é um sistema de condução automatizado de Nível 3.

Já a Google ajudará a construir uma experiência de navegação com as características existentes no Google Maps. A Mercedes pretende trazer os dados "Place Details" a todas as suas ofertas para que os seus utilizadores possam utilizar a versão mais recente do sistema MBUX.

Para além das empresas mencionadas, a Mercedes também está à espera de futuras parcerias, incluindo o TikTok, Zoom, e a desenvolvedora de jogos Rovio. O MB.OS deverá chegar ainda este ano aos próximos modelos da Mercedes-Benz. O software permitirá à empresa fornecer actualizações instantâneas, onde novas funcionalidades serão adicionadas aos automóveis existentes de uma forma muito mais conveniente.

A empresa está confiante que esta abordagem estratégica ao desenvolvimento de software e hardware será a base para receitas ao longo da vida útil, bem como contribuições adicionais.

Observou a Mercedes.

Leia também...