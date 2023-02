O ChatGPT é o serviço do momento na Internet e nas conversas dos internautas. Todos querem testar este serviço que permite gerar artigos, textos, piadas e até poesia em resposta aos pedidos dos utilizadores.

Foi criado pela OpenAI, uma startup apoiada pela Microsoft, e disponibilizado gratuitamente no final de novembro. O serviço está a crescer a um ritmo impressionante e bate recordes de utilização na Internet, deixando o TikTok e até o Instagram bem longe.

100 milhões de utilizadores ativos mensais

Estima-se que o ChatGPT, o popular chatbot da OpenAI, tenha atingido os 100 milhões de utilizadores ativos mensais no mês de janeiro, apenas dois meses após o seu lançamento. Este valor torna-o o serviço que mais cresceu na história da Internet, segundo um estudo realizado pela UBS.

O relatório, citando dados da conhecida Similarweb, revelou que uma média de cerca de 13 milhões de visitantes únicos usaram o ChatGPT por dia em janeiro. Este valor é mais que o dobro dos níveis de dezembro. Conseguiu atingir ainda os 57 milhões de utilizadores mensais ativos.

ChatGPT cresceu ainda mais depressa que o TikTok

Os analistas do UBS fizeram ver que em 20 anos de avaliação da Internet, este é um crescimento única. Não há registo de um crescimento tão grande em tão pouco tempo de uma app ou serviço dedicado aos utilizadores.

A título de comparação foram apresentados dados dos serviços mais usados da atualidade. Assim, temos o TikTok, que levou cerca de nove meses após o seu lançamento global para atingir os 100 milhões de utilizadores. Já o Instagram demorou 2 anos e meio a chegar ao mesmo patamar, segundo dados da Sensor Tower.

OpenAI com vantagem única sobre a concorrência

Recentemente, a OpenAI anunciou a criação de um plano Premium para utilização do ChatGPT, com um custo mensal de 20 dólares, por agora limitado apenas aos EUA. Esta versão permitirá ter um serviço mais estável e rápido, assim como a oportunidade de aceder a novos recursos em primeira mão.

Acredita-se que esta adesão única ao ChatGPT dará à OpenAI uma vantagem única sobre as restantes empresas de IA. O seu uso crescente, apesar de trazer uma carga computacional à OpenAI, também ofereceu um feedback valioso, que ajudou a treinar as respostas do seu serviço.