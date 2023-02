PlayStation 5 já vendeu mais de 32 milhões de unidades em todo o mundo

No que respeita às consolas de jogos, a PlayStation da Sony é uma das mais populares e desejadas pelos utilizadores. A nova PlayStation 5 foi lançada no nosso país a 19 de novembro de 2020, mas nos primeiros tempos os jogadores depararam-se com várias dificuldades em conseguir um exemplar por falta de stock no mercado.

Agora, segundo as mais recentes informações, a PlayStation 5 já conseguiu bater a marca das 32,1 milhões de consolas vendidas em todo o mundo.

PlayStation 5 já vendeu 32,1 milhões de unidades

Não é novidade para ninguém que a Sony é uma das mais importantes e poderosas empresas quando falamos do setor dos videojogos. E embora se depare com uma concorrência cada vez mais forte, especialmente pela chegada de novas consolas portáteis, a marca japonesa continua a ser uma das mais escolhidas quando se trata de jogos.

Agora a Sony divulgou alguns números interessantes e revelou a quantidade de vendas da PlayStation 5 nos últimos três meses de 2022, onde se concluiu que, nesse período, foram vendidos 7,1 milhões de consolas. Desta forma, e feitas as contas, a consola da Sony já vendeu até ao momento 32,1 milhões de unidades em todo o mundo. Até setembro de 2022, a empresa havia conseguido vender 25 milhões de consolas. Portanto estamos a falar de um aumento significativo, para o qual também terá contribuido o aumento das unidades disponíveis para compra.

Para além deste dado, a Sony também desvendou o número de utilizadores ativos na sua plataforma de jogos PS Now até ao dia 31 de dezembro de 2022. Segundo os detalhes, até essa data, estavam registados 112 milhões de utilizadores ativos no serviço. E, até ao mesmo período, existiam 46,4 milhões de assinantes na PS Plus.

Mas as revelações não se ficam por aqui, pois a empresa também divulgou que ao nível do software, onde se inclui jogos, expansões, etc, para a PS4 e PS5 já foram vendidos um total de 86,5 milhões de unidades até ao final do ano passado. Contudo, este montante ficou abaixo das 92,7 milhões vendas apresentadas em 2021.

