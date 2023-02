A pandemia obrigou muitos a usar a criatividade e a usar um smartphone Android como uma webcam prática e muito versátil. Este cenário parece que agradou a muitos utilizadores e querem continuar a usar estes dispositivos para as videoconferências no PC.

Com algumas apps a conseguirem trazer isso ao sistema da Google, há mais uma possível alternativa a chegar. Vem com o próprio Android 14 e dará a possibilidade de qualquer ser usado como uma webcam no PC ou no Mac.

Muitas novidades para o Android 14

Usar o smartphone como uma webcam é algo que muitos já fazem, graças a algumas apps que o Android tem presente na Play Store da Google. A própria Apple seguiu este caminho e trouxe com o iOS 16 e o macOS Ventura a Câmara de Continuidade, que une os seus sistemas e os seus dispositivos.

A Google quer agora assumir o mesmo papel com o Android 14 e traz para este seu sistema a capacidade de usar o smartphone com este fim. Será algo nativo nesta nova versão e será acessível a todos os que tiverem acesso a esta atualização que ainda não tem data de chegada.

Android is adding a new "DeviceAsWebcam" service that "turns an android device into a

webcam." Specifically, Android devices that support the standard UVC (USB video class) gadget mode will be able to send video data that hosts can read from /dev/video* nodes. pic.twitter.com/oOgIqr1KkE — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 2, 2023

Smartphone será uma webcam no PC ou Mac

Por agora esta novidade é apenas uma ideia e um início da sua implementação, com o código a começar a chegar aos primeiros desenvolvimentos desta versão. Fará parte do que é agora conhecido como DeviceAsWebcam, e que pode ser já visto de forma muito embrionária.

A Google quer tornar esta sua implementação o mais padrão possível e por isso escolheu usar o USB Video Class, que é já um padrão. Esta escolha irá tornar o acesso a esta novidade a qualquer smartphone com o Android 14, bem como a qualquer sistema operativo recente, tanto no PC como no Mac.

Google começa a preparar esta capacidade

Por agora, a Google apenas trabalha na capacidade de enviar vídeo diretamente para a porta USB. Haverá depois a necessidade de ligar esta fonte ao sistema operativo e à app preferida e usada para a videoconferência pelos utilizadores.

Este é um passo importante para a Google e para o seu futuro Android 14. Este sistema trará assim mais capacidade e dará a qualquer smartphone a capacidade de se tornar ainda mais útil, transformando-se numa webcam para o PC ou o Mac, verdadeiramente portátil.