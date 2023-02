Desde os primeiros rumores sobre os novos Galaxy S23 que se vem a falar da possibilidade de estes trazerem comunicação via satélite. Esta é uma novidade que a Apple e a Huawei já apresentaram, mas que ainda demora a estar massificada.

Com a sua apresentação, esperava-se que esta novidade surgisse em palco e como uma melhoria que iria chegar ao Android. A verdade é que a Samsung acabou por não revelar nada deste campo e sabe-se que os novos modelos não têm ainda este suporte.

Uma lacuna aparente nos novos Galaxy S23

Sendo uma das empresas que mais aposta na inovação e na criação de novidades, esperava-se que a Samsung se focasse numa das melhorias que o mercado começa a oferecer. Falamos da comunicação satélite que algumas marcas têm já disponível.

Esta foi um dos argumentos da Apple na apresentação do iPhone 14 em setembro, mostrando como poderá ajudar os utilizadores em momentos de perigo e de necessidade de ajuda. Os casos de sucesso acumulam-se e está provada a sua utilidade.

Comunicação via satélite ainda é limitada

Confrontado com esta falta de tecnologia, TM Roh, presidente da Samsung e responsável da unidade móvel da Samsung, apresentou as razões da marca. Segundo o que revelou, a Samsung entende o valor de um recurso como a comunicação via satélite e a conectividade, mas também afirmou que a funcionalidade neste ponto é bastante limitada.

Recordou que por agora, a comunicação por satélite permite apenas o envio de mensagens predefinidas e as coordenadas de um local de emergência. A empresa quer dar mais aos utilizadores e permitir também o envio de mensagens de texto gerais usando os serviços de comunicação por satélite.

Samsung aguarda que tecnologia esteja madura

Ainda que tenha destacado esta limitação da tecnologia usada, a Samsung não está a descartar a sua utilização no futuro. O responsável da marca adiantou que assim que a empresa entender que esta proposta está madura o suficiente, irá certamente disponibilizá-la aos seus utilizadores.

Com a Qualcomm a anunciar o suporte para a comunicação via satélite nos seus SoCs mais recentes, e com a Samsung a adotar o novo Snapdragon 8 Gen 2 nos Galaxy S23, tudo poderá ser mais simples. Basta apenas que os operadores destes serviços satélites via melhorem a suas propostas e tudo poderá acontecer de forma natural e transparente.