A Inteligência Artificial é um dos assuntos mais abordados atualmente nas notícias do setor tecnológico e as nações estão atentas para conseguirem 'um lugar ao sol' neste segmento já muito concorrido. E de acordo com as últimas notícias, a China já aprovou mais de 40 modelos IA para uso público nos últimos seis meses.

China está a apostar forte na Inteligência Artificial

Com as continuadas restrições impostas pelos Estados Unidos à China, o país de Xi Jinping tem tentado encontrar outros caminhos para se tornar o mais independente possível. E também na Inteligência Artificial o país asiático quer marcar desde já o seu território.

De acordo com as mais recentes informações reveladas pela Reuters, a China aprovou mais de 40 modelos IA para uso público nos últimos seis meses. Tal aconteceu a partir do momento em que as autoridades iniciaram o processo de aprovação destes sistemas inteligentes.

Só na semana passada, a entidades reguladoras chinesas aprovaram um total de 14 modelos de linguagem grande (LLM) para uso público, apoiados pelo governo chinês, segundo indicou o Securities Times no domingo (28).

Estas aprovações começaram porque o governo chinês começou a exigir que as empresas do ramo tecnológico obtivessem a aprovação por parte das entiddes reguladoras dos seus modelos LLM no passado mês de agosto de 2023. Nesse mês, a China aprovou o primeiro lote de modelos IA, em novembro aprovou o segundo lote e o terceiro lote foi aprovado em dezembro do ano passado. Por sua vez, as últimas aprovações já fazem parte do quatro lote. Os detalhes indicam que entre as primeiras empresas a receber as aprovações encontram-se a Alibaba e a ByteDance, dona do TikTok.

Esta é então mais uma grande investida da China na Inteligência Artificial, um campo onde muitos querem entrar e reinar, sobretudo depois da popularidade do sistema ChatGPT da OpenAI.