Monetizar o sucesso: OpenAI lançou uma versão piloto do ChatGPT Plus

Em pouco tempo, o ChatGPT conquistou os utilizadores e questionou o poderio das gigantes. Por isso, não tardou até que a OpenAI pensasse em monetizá-lo. O momento chegou e o ChatGPT Plus já está disponível: um plano de subscrição pago, que oferece benefício relativamente ao gratuito.

Em cima da mesa, estão ainda mais opções de monetização.

O mês de fevereiro recebeu uma novidade da OpenAI: o lançamento de um plano de subscrição pago chamado ChatGPT Plus. Depois de várias semanas de sucesso e a ser assunto no mundo da tecnologia e noutros, que se viram também envolvidos, o chatbot terá uma versão paga.

Embora a versão gratuita continue a estar disponível, o ChatGPT Plus chega com vantagens. Segundo a OpenAI, aqueles que assinarem a versão paga terão acesso total a chatbot, mesmo durante as horas de muita afluência. Além disso, obterão respostas mais rápidas e acesso prioritário a atualizações e novas funcionalidades.

Para já, este serviço mais completo está apenas disponível nos Estados Unidos da América, por 20 dólares mensais. No entanto, a mãe do chatbot tenciona abrir a possibilidade a mais pessoas, disponibilizando-a noutros países, futuramente.

Conforme vimos, em janeiro, o investigador e professor no Departamento de Informática da University of Maryland, Tom Goldstein, calcula que a “OpenAI gasta entre 100.000 dólares por dia e três milhões de dólares por mês para manter o ChatGPT operacional”.

Embora sejam apenas estimativas, a verdade é que a empresa de tecnologia revelou que este novo plano pago ajudará a manter a versão gratuita do chatbot.

Adoramos os nossos utilizadores gratuitos e continuaremos a garantir acesso livre ao ChatGPT. Ao oferecer este preço de subscrição, poderemos apoiar a disponibilidade de acesso gratuito ao maior número de pessoas possível. Lançámos o ChatGPT como uma amostra da investigação para podermos aprender mais sobre os pontos fortes e fracos do sistema e recolher feedback dos utilizadores para nos ajudar a melhorar as suas limitações.

Lê-se na página de lançamento do ChatGPT Plus.

Além deste novo plano, a OpenAI está a estudar subscrições mais baratas, planos direcionados para empresas e pacotes de dados.

