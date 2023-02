A Apple ainda não lançou tudo no iOS 16. Quando chegará o 16.4 beta?

A Apple tem uma lista de funcionalidades que, apesar de terem sido prometidas, ainda não foram lançadas. Algumas, inicialmente, só serão lançadas nos Estados Unidos, mas há outras que serão para todo o planeta. Portanto, espera-se que, depois de disponível a versão final do iOS 16.3, a empresa lance o iOS 16.4 beta.

Como temos visto, praticamente na mesma altura, a Apple costuma lançar a versão beta depois da oficial para todo o mundo. Então quando será lançada a nova beta?

Já se passou mais de uma semana desde que a Apple lançou a atualização do iOS 16.3 e, normalmente, as novas betas do iOS seguem os lançamentos num dia ou dois. Esperávamos que a Apple fornecesse o primeiro iOS 16.4 beta na segunda, terça ou até hoje, mas isso não aconteceu.

Normalmente as terças-feiras são os dias em que vemos estes lançamentos, embora já tenha acontecido à segunda e até à quarta-feira, sempre pelas 18 horas (hora de Portugal continental). Assim, possivelmente vamos ver a nova versão já no próximo dia 7 de fevereiro.

No ano passado, a primeira beta do iOS 15.4 veio em 27 de janeiro, um dia após o lançamento do iOS 15.3, e em 2021, houve uma beta 14.5 que veio em fevereiro quando os cronogramas foram acelerados naquele ano. Em 2020, obtivemos o iOS 13.4 a 5 de fevereiro, uma semana inteira após o lançamento do iOS 13.3.1.

Dito isto, o que afinal podemos ver nesta versão beta para depois de materializar numa versão final?

Possíveis recursos do iOS 16.4

Não havia muito no iOS 16.3, já que se concentrava principalmente nas chaves de segurança e nas correções de bugs ocultas, mas há uma hipótese sólida de que o iOS 16.4 seja mais empolgante, especialmente devido ao atraso no lançamento.

Novo Emoji - A Apple ainda não adicionou o emoji Unicode 15, que inclui coração rosa, alce, pássaro preto, alforreca, flauta, jacinto, gengibre, ganso, burro e muito mais, poderá ver na beta 16.4.

- A Apple ainda não adicionou o emoji Unicode 15, que inclui coração rosa, alce, pássaro preto, alforreca, flauta, jacinto, gengibre, ganso, burro e muito mais, poderá ver na beta 16.4. Apple Music Classical - A Apple trabalha nalgum tipo de experiência de música clássica renovada com uma aplicação dedicada. Era para vir em 2022, mas isso não aconteceu, poderá ser lançado a qualquer momento.

- A Apple trabalha nalgum tipo de experiência de música clássica renovada com uma aplicação dedicada. Era para vir em 2022, mas isso não aconteceu, poderá ser lançado a qualquer momento. Notificações push web-based no iOS - Ainda aguardamos uma atualização do iOS 16 que adicione notificações push web-based no iPhone e no iPad. Este recurso que permitirá que os sites enviem notificações através do Safari, assim como nos Macs.

- Ainda aguardamos uma atualização do iOS 16 que adicione notificações push web-based no iPhone e no iPad. Este recurso que permitirá que os sites enviem notificações através do Safari, assim como nos Macs. Apple Pay Later - Com o Apple Pay Later, os clientes nos Estados Unidos poderão dividir as suas compras em quatro pagamentos iguais que serão feitos em seis semanas, sem acréscimo de juros. O recurso será integrado na app Wallet e é semelhante à funcionalidade compre agora e pague depois do PayPal. Não sairá em Portugal para já, mas é uma possibilidade para o iOS 16.4.

- Com o Apple Pay Later, os clientes nos Estados Unidos poderão dividir as suas compras em quatro pagamentos iguais que serão feitos em seis semanas, sem acréscimo de juros. O recurso será integrado na app Wallet e é semelhante à funcionalidade compre agora e pague depois do PayPal. Não sairá em Portugal para já, mas é uma possibilidade para o iOS 16.4. Conta poupança Apple Card - A Apple planeia permitir que os clientes do Apple Card abram uma conta de poupança de alto rendimento através da Goldman Sachs, onde o dinheiro diário acumulado das compras pode ser economizado. Não há informações sobre quando isso será lançado e, como o Apple Music Classical, pode acontecer a qualquer momento. Este é outro recurso que não será para o mercado português.

Quando a beta inicial do iOS 16.4 chegar, será limitado aos programadores para começar, com a Apple provavelmente a fornecer o software aos "testers beta públicos" uma semana mais tarde. Se for lançada a primeira beta, para programadores, a 7 de fevereiro, possivelmente haverá uma beta pública no dia 14. Já a versão final poderá acontecer na segunda ou terceira semana de março (na pior das hipóteses no início de abril).

A par disso, a Apple poderá, caso seja necessário, recorrer ao seu novo recurso, Respostas de segurança e ficheiros de sistema. Que são basicamente respostas rápidas para combater problemas graves de segurança e que, quando ativadas em Definições > Geral > Atualização de software > Atualizações automáticas > Respostas de segurança e ficheiros de sistema permitem que a Apple atualize sem ser numa "nova versão de sistema".