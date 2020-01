iPadOS, o avançado sistema operativo com um novo nome que reflete a experiência de utilização única do iPad. Com as mesmas bases sólidas do iOS, o iPadOS apresenta novas capacidades e funcionalidades intuitivas, especificamente concebidas para o grande ecrã e a versatilidade do iPad. Esta atualização inclui novas formas de trabalhar com várias aplicações; um ecrã principal redesenhado que permite ver mais informação mais rapidamente; melhor tempo de resposta ao usar o Apple Pencil; uma nova forma de marcar instantaneamente qualquer tipo de conteúdo; um novo modo escuro impressionante; uma forma simples de iniciar sessão em sites que protege a sua privacidade; e novas ferramentas para editar e ver fotografias. O iPadOS é mais rápido e tem maior capacidade de resposta, com várias otimizações do sistema.

Ecrã principal Consulta rápida de informação através dos widgets Hoje no ecrã principal. Uma nova disposição que permite colocar ainda mais aplicações em cada página.

Multitarefas Slide Over com suporte para várias aplicações – agora pode aceder às suas aplicações favoritas em qualquer parte do iPadOS e alternar rapidamente entre elas. Várias janelas de uma aplicação em Split View para poder trabalhar, lado a lado, em dois documentos, notas ou e‑mails. Spaces melhorado para poder abrir a mesma aplicação em vários espaços. Exposé de aplicações para ver rapidamente todas as janelas abertas de uma aplicação.

Apple Pencil Latência reduzida ao usar o Apple Pencil, melhorando o tempo de resposta. Paleta de cores redesenhada, com um novo aspeto, novas ferramentas e possibilidade de arrastar para qualquer lado do ecrã. Um novo gesto para marcar qualquer tipo de conteúdo – basta passar a partir do canto inferior direito ou esquerdo do ecrã com o Apple Pencil. Uma nova opção de página inteira que permite marcar páginas web completas, mensagens do Mail, documentos do iWork e conteúdo da aplicação Mapas.

Edição de texto Possibilidade de passar o dedo pela barra de deslocação para a arrastar diretamente, de forma a navegar mais rapidamente em páginas web, conversas por e‑mail e documentos extensos. Navegação com cursor mais rápida e precisa; é só selecionar e mover o cursor para o local pretendido. Melhorias na seleção de texto – para selecionar basta tocar e passar o dedo pelo texto. Novos gestos para cortar, copiar e colar: junte três dedos uma vez para copiar, duas vezes para cortar e afaste três dedos para colar. Dê dois toques com três dedos, em qualquer parte do iPadOS, para desfazer a ação anterior.

QuickType Novo teclado flutuante que deixa mais espaço livre para o conteúdo – arraste‑o para onde quiser. Com QuickPath, pode passar o dedo pelo teclado flutuante para digitar mais facilmente com apenas uma mão.

Tipos de letra Tipos de letra personalizados agora disponíveis na App Store para usar nas suas aplicações favoritas. Gestão de tipos de letra nas Definições.

Ficheiros Suporte para unidades externas na aplicação Ficheiros, para acesso e gestão de ficheiros numa unidade USB, cartão SD ou unidade de disco rígido. Suporte para SMB, que permite estabelecer ligação a um servidor no trabalho ou a um PC de casa. Armazenamento local para poder criar pastas na unidade local e adicionar os seus ficheiros favoritos.

Vista em colunas de pastas aninhadas. Painel para pré‑visualização de ficheiros em alta resolução, metadados avançados e ações rápidas. Suporte para compressão e descompressão, para criar e expandir ficheiros de formato zip. Os novos atalhos de teclado permitem gerir ficheiros ainda mais rapidamente ao utilizar um teclado externo.

Safari Navegação no Safari como num computador de secretária, com otimização automática dos sites para as dimensões do ecrã Multi‑Touch do iPad. Compatibilidade com plataformas web como Squarespace, WordPress e Google Docs. Gestor de descargas para aceder rapidamente às descargas efetuadas e ver o estado dos ficheiros a ser descarregados. Mais de 30 novos atalhos de teclado para navegar na web ainda mais rapidamente ao utilizar um teclado externo. Página inicial atualizada, agora com os sites favoritos, mais visitados e visitados recentemente, e sugestões de Siri. Opções de visualização no campo de pesquisa inteligente para acesso rápido aos controlos de tamanho do texto, à vista do Leitor e às definições específicas de cada site. Nas definições específicas de cada site pode optar pela vista do Leitor, assim como ativar bloqueadores de conteúdo e o acesso à câmara, ao microfone e à localização para cada site. Opção para redimensionar durante o envio de fotografias.

Modo escuro Um novo esquema de cores que proporciona uma excelente experiência de visualização, principalmente em condições de fraca luminosidade. Pode ser agendado para ativação automática ao pôr do sol ou à hora especificada, ou ser ativado a partir da central de controlo. Quatro novos papéis de parede do sistema que se ajustam automaticamente aos modos escuro e claro.

Fotografias O novo separador Fotografias apresenta uma vista selecionada da fototeca, que torna mais fácil encontrar, recordar e partilhar as suas fotografias e vídeos. Com as novas ferramentas de edição de fotografias é ainda mais fácil e rápido editar, ajustar e rever fotografias. Edição de vídeo com mais de 30 novas ferramentas, incluindo rodar, recortar e melhorar.

Iniciar sessão com a Apple Uma nova forma privada de iniciar sessão com o seu ID Apple em aplicações e sites participantes. Configuração simplificada de conta, bastando indicar o seu nome e endereço de e‑mail. Opção Ocultar o meu e‑mail para partilhar um endereço de e‑mail exclusivo que lhe é automaticamente reencaminhado. Autenticação de dois fatores integrada para maior proteção da sua conta. A Apple não segue nem analisa o uso que faz das suas aplicações favoritas.

App Store com Arcade Acesso ilimitado a novos jogos revolucionários com uma só assinatura, sem anúncios nem compras adicionais. Um novo separador Arcade na App Store, para explorar os jogos mais recentes, recomendações personalizadas e conteúdo editorial exclusivo. Disponível para jogar no iPhone, iPod touch, iPad, Mac e Apple TV. Opção para descarregar aplicações grandes através da rede móvel. Possibilidade de ver as atualizações de aplicações disponíveis e de apagar aplicações na página Conta. Suporte para os idiomas árabe e hebraico.

Mapas Uma nova vista de mapas nos EUA com cobertura de estradas mais alargada, maior precisão na identificação de endereços, suporte melhorado para percursos pedestres e cobertura mais detalhada do terreno. A opção Olhe à sua volta permite explorar cidades em alta resolução, numa experiência 3D interativa. Coleções para guardar listas dos seus locais favoritos, fáceis de partilhar com os amigos e a família. Favoritos para facilitar a navegação para os locais que visita diariamente.

Lembretes Nova interface com mais formas eficazes e inteligentes de criar e organizar lembretes. A barra de ferramentas de acesso rápido permite assinalar e adicionar, por exemplo, datas, localizações e anexos aos lembretes. As novas listas inteligentes – Hoje, Agendados, Assinalados e Todos – tornam mais fácil estar sempre a par dos lembretes agendados. Subtarefas e listas agrupadas para organizar os lembretes.

Siri Sugestões de Siri personalizadas nas aplicações Apple Podcasts, Safari e Mapas. Mais de 100 000 estações de rádio em direto de todo o mundo, disponíveis através de Siri.

Atalhos Aplicação Atalhos agora também integrada. Sugestão de automatizações personalizadas para a sua rotina diária, na Galeria. Automatizações pessoais e da casa que permitem executar atalhos automaticamente com base em acionadores. Suporte da aplicação Casa para atalhos como ações avançadas no separador Automatização.

Memoji e mensagens Novas opções de personalização dos Memoji, incluindo novos penteados, chapéus, maquilhagem e piercings. Pacotes de stickers Memoji nas aplicações Mensagens, Mail e aplicações de terceiros, disponíveis no iPad mini 5, iPad (5.ª geração e posteriores), iPad Air (3.ª geração) e em todos os modelos de iPad Pro. Agora tem a possibilidade de partilhar o seu nome e fotografia, ou até Memoji, com os amigos. Pesquisa melhorada, com sugestões inteligentes e categorização de resultados, para ser mais fácil procurar mensagens.

Realidade aumentada Com a funcionalidade de oclusão de pessoas, as aplicações podem colocar objetos virtuais em frente ou por trás das pessoas, no iPad Pro (2018), iPad Air (2018) e iPad mini 5. A captura de movimento permite às aplicações detetar a posição e o movimento de uma pessoa, para ser possível animar personagens ou interagir com objetos virtuais, no iPad Pro (2018), iPad Air (2018) e iPad mini 5. Seguimento facial múltiplo para conteúdo de RA de até 3 rostos de cada vez, para melhorar a interação com amigos, disponível no iPad Pro (2018). A Vista rápida de RA permite ver e interagir com vários objetos de RA ao mesmo tempo.

Mail O bloqueio de remetentes move todas as mensagens de e‑mail de um remetente bloqueado diretamente para o Lixo. As conversas por e‑mail podem agora ser silenciadas para deixar de receber notificações de conversas que geram demasiadas mensagens. A barra de formatação facilita o acesso às ferramentas de formatação de texto e aos vários tipos de anexos. Suporte para todos os tipos de letra do sistema, assim como novos tipos de letra descarregados da App Store.

Notas Vista de galeria em que as notas são apresentadas como miniaturas, para ajudar a encontrar facilmente a nota que procura. Pastas partilhadas para colaborar com outras pessoas e dar‑lhes acesso a pastas inteiras de notas. Pesquisa otimizada para reconhecimento visual das imagens dentro das notas e do texto nos elementos digitalizados. Novas opções de listas que permitem reordenar e indentar os elementos das listas, e mover os elementos assinalados para o fim da lista automaticamente.

Apple Music Com letras sincronizadas com a reprodução, ouvir música é agora ainda mais agradável. Mais de 100 000 estações de rádio em direto de todo o mundo.

Tempo de ecrã Os dados de utilização dos últimos 30 dias permitem comparar as estatísticas do Tempo de ecrã ao longo das semanas anteriores. Limites combinados que incluem várias categorias de aplicações, aplicações específicas ou sites num único limite. A opção Mais um minuto permite guardar rapidamente o que estava a fazer ou terminar a sessão de um jogo, quando é atingido um limite do Tempo de ecrã.

Privacidade e segurança Possibilidade de partilhar localizações com aplicações só uma vez com a opção Permitir uma vez. Os avisos de seguimento em segundo plano passam a indicar quando uma aplicação está a usar a sua localização em segundo plano. Melhorias nas ligações Wi‑Fi e Bluetooth que ajudam a impedir as aplicações de aceder à sua localização sem autorização. Os controlos de partilha da localização permitem omitir facilmente os dados de localização ao partilhar fotografias.

Experiência de utilização do sistema Seleção de redes Wi‑Fi e de acessórios Bluetooth na central de controlo. Um controlo de volume redesenhado que figura discretamente na parte superior central do ecrã. Capturas de ecrã de página inteira para páginas web, mensagens do Mail, documentos do iWork e conteúdo da aplicação Mapas. Folha de partilha redesenhada com sugestões inteligentes para partilhar conteúdo com apenas alguns toques. A partilha de áudio permite que dois conjuntos de AirPods, Powerbeats Pro, Beats Solo³, BeatsX e Powerbeats³ partilhem um stream de áudio. A reprodução em Dolby Atmos proporciona uma experiência de som surround incrível de conteúdo com bandas sonoras Dolby Atmos, Dolby Digital ou Dolby Digital Plus, no iPad Pro (2018).

Suporte para idiomas Suporte para 38 novos idiomas do teclado. Escrita com sugestões nos teclados de árabe do Négede, cantonês, hindi (devanágari), hindi (latim), holandês, sueco e vietnamita. Agora é mais fácil mudar de idioma e selecionar emoji com teclas distintas para teclados (globo) e para emoji. Deteção automática de idioma para o ditado. Suporte para dicionários bilingues de tailandês‑inglês e vietnamita‑inglês.

China Um modo para códigos QR exclusivo na aplicação Câmara, disponível a partir da central de controlo, para um melhor desempenho do dispositivo na leitura de códigos QR, uma opção de lanterna e melhorias a nível da privacidade. A Vista de cruzamentos na aplicação Mapas facilita a navegação no complexo sistema rodoviário da China. Área de escrita ajustável no teclado de chinês. Sugestões em cantonês nos teclados de cangjie, sucheng, de traços e de escrita manual.

Índia Novas vozes de Siri masculinas e femininas para o idioma inglês da Índia. Suporte para os 22 idiomas oficiais da Índia, com a adição de 15 novos idiomas do teclado. Teclado bilingue de hindi (latim) e inglês, incluindo sugestões de escrita. Sugestões de escrita no teclado de hindi (devanágari). Novos tipos de letra do sistema para os idiomas gurmukhi, guzerate, kannada e odia, para facilitar a leitura em aplicações. 30 novos tipos de letra para documentos em assamês, bengali, gurmukhi, guzerate, hindi, kannada, malaiala, marata, nepalês, odia, sânscrito, tâmil, telugu e urdu. A aplicação Contactos inclui centenas de novas etiquetas de relações que ajudam a identificar os contactos com mais precisão.

Desempenho Tempo de abertura das aplicações reduzido até metade.* Desbloqueio por Face ID até 30% mais rápido, no iPad Pro de 11 polegadas e iPad Pro de 12,9 polegadas (3.ª geração).** Redução, em média, de 60% do tamanho das atualizações de aplicações.* Redução até 50% do tamanho das aplicações da App Store.*

Outras funcionalidades e melhorias

O modo de dados reduzidos permite diminuir a utilização de dados através da rede móvel ou das redes Wi‑Fi selecionadas.

Suporte para comandos sem fios da PlayStation 4 e da Xbox.

Encontrar iPhone e Encontrar Amigos foram combinadas numa única aplicação que permite localizar um dispositivo perdido, mesmo que este não esteja ligado a uma rede Wi‑Fi ou à rede móvel.

As metas de leitura da aplicação Livros ajudam a desenvolver o hábito da leitura diária.

O Calendário suporta a adição de anexos aos eventos.

A aplicação Casa inclui controlos redesenhados para acessórios HomeKit, com uma vista combinada para os acessórios com vários serviços.

Maior precisão ao editar gravações no Dictafone com o gesto de juntar os dedos para ampliar.

*Testes efetuados pela Apple em maio de 2019, com o iPhone XS com suporte para desempenho normal máximo e o iPad Pro (11 polegadas) com o iOS 12.3 e versões de pré‑lançamento do iPadOS e iOS 13, utilizando aplicações de terceiros recompiladas num ambiente de servidor de pré‑produção da App Store; a redução do tamanho da descarga das atualizações de aplicações é baseada na média do conjunto de aplicações atualizadas com mais frequência. O desempenho varia segundo a configuração, conteúdo, estado da bateria, utilização e versões do software, entre outros fatores.

**Testes efetuados pela Apple em maio de 2019, com o iPhone X e iPhone XS Max com suporte para desempenho normal máximo e o iPad Pro (11 polegadas) com o iOS 12.3 e versões de pré‑lançamento do iPadOS e iOS 13, utilizando o botão lateral ou superior para reativar o dispositivo. O desempenho varia segundo a configuração, conteúdo, estado da bateria e utilização, entre outros fatores.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple; caso necessite de informação adicional, visite as páginas: https://www.apple.com/pt/ios/feature-availability e https://www.apple.com/pt/ipados