A tecnologia sem fios é cada vez mais uma escolha dos utilizadores e é no segmento do som que mais evoluções têm sido oferecidas. Os earbuds Bluetooht, muito graças à popularidade dos Apple Airpods, estão em franca expansão e há ofertas para todas as carteiras e necessidades.

Para quem não quer gastar muito dinheiro nuns, hoje sugerimos três modelos com preços de vão desde os 9 €!

Earbuds Xiaomi QCY T1C

Os earbuds QCY T1C apresentam-se ao mercado em duas cores: branco e preto. O seu design é muito semelhante a outros produtos do género, bastante pequenos, para serem usados de forma discreta. Há que referir que são resistentes a água, com certificação IPX4.

Fazem-se ainda acompanhar de uma caixa de transporte e carregamento. Esta caixa é, por sua vez, um powerbank com 380 mAh. Os earbuds têm ainda botões com várias funcionalidades associadas, como ligar/desligar, atender/rejeitar chamadas, colocar em silêncio, iniciar/parar reprodução, entre outras.

Integram Bluetooth 5.0 e a sua bateria é de 43 mAh, que permite uma utilização de reprodução contínua até 4 horas. Em standby podem chegar às 120 horas e demoram cerca de 2 horas a recarregar na totalidade.

Os earbuds Xiaomi QCY T1C estão disponíveis por cerca de 17€. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas alfandegárias.

Xiaomi QCY T1C

Xiaomi QCY T3

Uma das opções a baixo preço são os Xiaomi QCY T3. Estes earbuds vêm com tecnologia TWS, oferecendo assim ao o utilizador exatamente o som stereo real criado.

A sua caixa de transporte carregador permite carregá-los até 4 vezes, reproduzindo música por 5 a 6 horas, segundo indicação da marca.

Adicionalmente, vêm equipados com Bluetooth 5.0, trazem microfone e botões de controlo e também são à prova de água, através do certificado IPX5.

Os Xiaomi QCY T3 estão disponíveis por cerca de 26€, nas cores preto e branco.

Xiaomi QCY T3

Auscultadores A6S TWS

Por fim, os A6S TWS, a mais acessível das opções. Tal como o nome indica, oferecem também eles tecnologia TWS, além disso, disponibilizam Bluetooth na versão 5.0.

Em termos de autonomia, a marca indica que deverão atingir as 3 horas de reprodução de música e demoram cerca de 1 hora a carregar. Com a energia da caixa de transporte, o utilizador conseguirá ter até 8 horas de utilização.

Além de tudo o que vimos, estes vêm com certificado IPX4, sendo a opção perfeita para treinos mesmo ao ar livre, podendo apanhar alguma chuva. O seu design é muito semelhante àquilo que a Xiaomi oferece com os seus AirDots.

Assim, estes earbuds A6S TWS estão disponíveis por menos de 9€, um preço impressionante considerando a tecnologia que tem.

A6S TWS