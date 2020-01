Huawei instala 5G em Hospital da China para combater o Coronavírus

As notícias mais recentes mostram o impacto que o Coronavírus está a ter por todo o Mundo. A nível tecnológico, a Xiaomi fechou as suas lojas físicas na China e produção do iPhone 9 poderá estar em causa. Mas também a Huawei anunciou medidas importantes.

A marca chinesa instalou antenas 5G num Hospital da China para ajudar no combate àquela que poderá ser considerada uma epidemia global.

A Huawei está a ajudar no combate ao Coronavírus, através da instalação de antenas 5G no Hospital Wuhan Vulcan Mountain, que a China está a construir em tempo recorde. Lembramos que Wuhan é a cidade chinesa com o maior número de infeções.

Através da parceria com a Hubei Mobile e a Hubei Unicom, a Huawei implementou no hospital um suporte de TI com rede 5G de alta velocidade.

Ao instalar antenas 5G, a Huawei pretende, assim, que as redes ultra-rápidas ajudem no acesso e pesquisa de dados, consultas por via remota, monitorização, entre outros serviços.

Uma vez que muitas cidades chinesas estão isoladas, esta será uma solução eficiente e muito importante.

O projeto teve início a 23 de janeiro, quando a Huawei destacou uma equipa de emergência para responder às solicitações da comunidade de Wuhan.

Em suma, todo o trabalho envolveu 150 trabalhadores e durou apenas 3 dias.

