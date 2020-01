China constrói hospital em 6 dias para tratar pacientes do coronavírus

O coronavírus, infelizmente, dispensa apresentações. O número de vítimas não para de aumentar, bem como o número de pessoas infetadas, que já ascendeu acima das 900.

Para dar resposta à necessidade urgente de cuidados médicos que o vírus suscitou, arrancaram já as escavações para a construção de um hospital em Wuhan, na China. Pretende-se que a construção termine em apenas 6 dias.

Coronavírus põe trinta milhões de pessoas em quarentena

São momentos difíceis que se vivem na cidade de Wuhan. O coronavírus não dá tréguas, e todos os esforços se concentram na tentativa de evitar que o vírus se continue a propagar.

Nesse sentido, foram já fechadas diversas ligações de transportes públicos, não só em Wuhan como também em pelo menos nove outras cidades, isolando do resto do mundo um total de 30 milhões de pessoas.

Hospitais sobre-lotados e médicos com medo de trabalhar

Como seria de esperar, o caos está instalado em todos os hospitais e clínicas locais, que inevitavelmente ultrapassaram já largamente a sua lotação. Horas à espera de tratamento, corredores cheios e falta de equipamento são apenas algumas das queixas dos médicos.

Dada a dificuldade em conter o vírus, que é altamente contagioso, há relatos de médicos que se recusam a ir trabalhar com receio de serem também contagiados.

Um novo hospital em tempo recorde

Face a estas dificuldades, foi decidido construir um novo hospital em Wuhan, com 1000 camas, devidamente equipado e provido dos recursos médicos que neste momento são escassos.

Segundo o The Paper, prevê-se que estas novas instalações sejam construídas em apenas 6 dias, entrando em funcionamento já no próximo dia 3 de fevereiro. Para isso, o hospital será construído utilizando edifícios pré-fabricados, tornando assim a construção muito mais rápida e barata.

Como se pode ver no vídeo acima, publicado no Twitter, as escavações arrancaram a toda a velocidade, numa corrida contra o tempo para cumprir esta meta importantíssima para os residentes de Wuhan.

Um feito já alcançado no passado

Pode-se pensar que a construção de um hospital é um feito inédito, mas não! Em abril de 2003 foi construído apenas em sete dias o hospital de Xiaotangshan, em Pequim. Nessa altura nesse hospital foram tratados um terço dos pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS – Severe Acute Respiratory Syndrome). Esta epidemia atingiu a China no final do ano 2002, de maneira idêntica ao que se passa atualmente com o Coronavirus.