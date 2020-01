Esqueça o Windows 7 de vez! Aprenda a instalar o novo Linux Mint 19.3

O “novo” Linux Mint 19.3 “Tricia” é, sem dúvida, uma excelente alternativa ao Windows 7. Esta nova versão traz notáveis alterações. Além disso, está disponível em vários ambientes de trabalho.

Hoje ensinamos como podem instalar o novo Linux Mint 19.3!

Como é hábito da nossa parte, costumamos marcar o lançamento de algumas distribuições com um pequeno tutorial com o processo de instalação.

Para a elaboração deste tutorial criámos uma máquina Virtual recorrendo ao VirtualBox com as seguintes configurações:

Disco : 15 GB

: 15 GB Memória RAM: 2048 MB

Principais novidades do Linux Mint 19.3 “Tricia”

Nova ferramenta de relatórios

Melhorias significativas para HiDPI

GNote substitui o Tomboy

Drawing em alternativa ao GIMP

Melhorias significativas ao nível do desempenho

Novo logo

GRUB screen melhorado

Celluloid video player em vez do Xplayer – saber mais aqui.

COMO INSTALAR O LINUX MINT 19.3 “Tricia”?

A instalação do Mint sempre foi uma tarefa relativamente simples. Quem pretender instalar esta versão deverá seguir apenas os seguintes 7 passos:

Nota: Para este tutorial escolhemos a versão com o ambiente de trabalho Cinammon.

Para começar devem escolher a opção Linux Mint.

Passo 1 –Depois da máquina virtual arrancar com o Mint 19, devem carregar em Install Linux Mint para dar início à instalação do sistema no disco.

Passo 2 – Indicar qual o idioma de instalação

Passo 3 – Escolher o layout do teclado

Passo 5– O próximo menu permite o particionamento simples do nosso disco. Como estamos a usar um disco virtual, vamos escolher a opção “Apagar disco e instalar Linux Mint”.

Quem pretender instalar o Mint nativamente numa partição, deve escolher a opção “Mais uma coisa”

Passo 6 – O próximo passo é indicar o timezone (fuso horário)

Passo 7 – No próximo passo vamos proceder à criação de um utilizador e definição do nome da máquina. Para isso devem indicar o nome completo do utilizador, nome de utilizador (username), password e nome da máquina

A instalação demorou-me cerca de 5 minutos numa VM criada num Macbook Pro.

O Mint é indiscutivelmente uma distribuição a ter em consideração. Esperemos que este tutorial vos seja útil e caso tenham alguma dúvida/questão ou sugestão, deixem em comentário. Não se esqueçam de explorar as novidades desta versão – vejam aqui.

